Nel mondo di Muttley si impara e si gioca

E’ uno dei punti di riferimento più apprezzati per l’educazione di base e avanzata del migliore amico dell’uomo: da "Io & Muttley Dog School" nella frazione di Casini a Quarrata, con il "metodo gentile" il benessere del cane e le sue esigenze sono al primo posto. Responsabile del centro, attivo dal 2010, è Francesco Bardi, medico veterinario specializzato nell’alimentazione e cura delle intolleranze alimentari nel cane e nel gatto. Francesco è anche uno dei maggiori istruttori cinofili del territorio pistoiese e oltre a fornire consulenze anche a domicilio, nel suo centro tiene corsi personalizzati di agility, obedience, ricerca olfattiva e disc dog, disciplina dove è un vero e proprio maestro, portando gli amici a quattro zampe ad avere un legame e un rapporto di rispetto reciproco con il proprio umano. Nessun metodo coercitivo quindi, ma varie attività anche di rieducazione comportamentale, oltre a socializzazioni guidate, dog trekking collettivo (passeggiate in natura), gestione del guinzaglio e della condotta, nelle quali si avvale anche della collaborazione dell’educatore cinofilo Gianfilippo Scipioni, ispettore della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Pistoia. Da "Io & Muttley Dog School" è possibile anche usufruire dell’asilo diurno, operativo tutto l’anno anche in orario continuato. Particolarmente apprezzata poi la piscina per cani, aperta nel periodo estivo, dove è possibile avvicinarsi all’acqua in maniera naturale e sicura, fino ad arrivare alle performance più divertenti da fare in vasca insieme ai quattro zampe. Il benessere e la salute degli animali da compagnia passano anche attraverso un’alimentazione curata e sana, tramite la dieta Barf (biologically appropriate raw food) che Francesco, da veterinario esperto, privilegia rispetto al cibo industriale, e che consiglia nella sua attività "Io Barfo", negozio che gestisce insieme alla moglie, di alimenti naturali per cani e gatti, dove il cibo è a base di prodotti esclusivamente naturali, nutrizionalmente superiore ai mangimi commerciali. Con dei webinar gratuiti, marito e moglie assicurano tutte le necessarie informazioni e rispondono a tutte le domande, con consulenze nutrizionali programmate anche direttamente in negozio, per chiunque voglia saperne di più. "L’importanza della scelta della dieta naturale – spiega Francesco Bardi – produce diversi vantaggi ed effetti salutari e contribuisce al miglioramento dell’equilibrio psicofisico e comportamentale dei nostri compagni. I benefici sono molteplici e immediati, si rafforza il sistema immunitario dell’animale, la muscolatura è più tonica, il pelo lucido e visibilmente più sano, si riduce il rischio di dermatiti e di patologie intestinali, diminuiscono tartaro e alitosi,si evitano le patologie infiammatorie derivanti dagli additivi e conservanti presenti nel cibo industriale. E’ ottimale anche per lo svezzamento dei cuccioli".

Daniela Gori