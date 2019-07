Pistoia, 19 luglio 2019 - Alle 9.30 spaccate, il primo grande appassionato filatelico, nonchè grande nostro lettore, ha fatto il suo ingresso nella nostra redazione, al primo piano del palazzo di via Atto Vannucci numero 53, dove vi aspettiamo fino alle 13.30. Sirio Bardelli, capostazione a Pisa fino al 1979, è partito prestissimo da casa, a Pisa, per partecipare a questo evento, ottenere l'annullo speciale in occasione del 160° anniversario de La Nazione con la preziosa e indispensabile collaborazione di Poste Italiane, Pistoia Centro. In redazione con noi ci sono Gloria Melani, specialista Ufficio Pistoia Centro e Patrizia Manserra, Sportello Filatelico.

Hanno allestito un bellissimo Sportello Filatelico dove, oltre all'annullo speciale i nostri lettori possono trovare folder, litografie e materiale filatelico. Sirio, nato il 9 febbraio del 1924, in Ferrovia dopo la carriera militare in Marina, colleziona francobolli dal 1948, ed è anche un grande appassionato di filosofia e di letteratura. Quello che festeggiamo oggi, insieme ai nostri lettori, è un compleanno speciale, storico. La Nazione e i suoi 160 anni: un traguardo che il nostro giornale vuol celebrare lasciando un segno indelebile nel tempo. Per questo oggi il nostro quotidiano regala ai suoi lettori di Toscana, Umbria e Liguria una serie di speciali annulli filatelici. L’appuntamento è oggi, in contemporanea, nelle redazioni di Pistoia, Arezzo, Empoli, Grosseto, Lucca, Viareggio, Massa, Pisa, Prato, Siena, Perugia e La Spezia.

Oggi, 19 luglio (giorno in cui nel 1859 uscì il primo numero del quotidiano) avrete la possibilità di ‘mettere il timbro’ su questa storica giornata. La vignetta dell’annullo raffigura il logo ‘160’ creato per celebrare l’anniversario, posto sopra a La Nazione con le date 1859-2019, mentre la corona esterna rimanda all’evento. La copia della prima pagina del giornale, ristampata per l’occasione, che i lettori troveranno nel quotidiano, previa apposizione di un francobollo, potrà così essere suggellata (obliterata in gergo filatelico) e resa esclusiva dall’annullo speciale con la data del 19 luglio 2019. Il bollo speciale è disponibile per tutti nelle redazioni de La Nazione dalle 9.30 alle 13.30 e per i collezionisti di tutto il territorio nazionale tramite le commissioni filateliche da richiedere agli uffici postali.

Questi speciali annulli filatelici – dopo l’utilizzo nelle redazioni del nostro giornale – saranno depositati negli uffici postali per soddisfare le richieste di bollatura che perverranno nei 60 giorni successivi dai collezionisti dislocati sul territorio nazionale e il resto del mondo. A conclusione del servizio il piastrino filatelico sarà depositato al museo storico Pt del ministero.

