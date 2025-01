Naturart, un numero cinquanta tutto d’oro

Cinquanta: così è numerata l’ultima uscita di Naturart, il periodico Giorgio Tesi Group nato quindici anni fa come vetrina del territorio pistoiese nel mondo, destinato ai sessanta Paesi in cui vengono esportate le piante dell’azienda. Un numero tondo e significativo che rappresenta certamente un traguardo festeggiato nei giorni scorsi "in famiglia" tra partner, collaboratori e amici cui si sono aggiunti anche rappresentanti istituzionali come il vicesindaco di Pistoia Anna Maria Celesti, l’assessore comunale Alessandro Sabella, i consiglieri regionali Marco Niccolai e Federica Fratoni, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e Federica Landucci consigliera della Fondazione Caript.

Nel numero 50, confezionato nel colore dell’oro, il viaggio a Pistoia si compie passando per il racconto di Un Altro Parco in Città, con la visita di Giovanni Storti e un’iniziativa dell’Associazione Italiana Architetti Paesaggisti, per la Cupola del Vasari per la Madonna dell’Umiltà, per i piccoli alberi coltivati in vaso di Franchi Bonsai, per Dynamo Art Factory, la Ferrovia Porrettana, Pistoia Musei, la Fondazione Giorgio Tesi Ets e i treni Breda Costruzioni, per i quali, una parte dei progetti fu realizzata dal grande designer Sergio Pininfarina. E infine fa parte del racconto anche un evento che pistoiese non è, ma che con un progetto pistoiese, Naturart appunto, ha a che fare: la mostra di Hokusai a Palazzo Blu, a Pisa.

Sarà qui infatti che avverrà la presentazione pubblica della rivista il prossimo 15 febbraio alle 16 dove, dopo gli interventi del direttore editoriale Giovanni Capecchi, dell’art director di Naturart Nicolò Begliomini e del presidente di Palazzo Blu Cosimo Bracci Torsi, sarà possibile visitare la mostra al prezzo ridotto di 7 euro (evento su prenotazione scrivendo a [email protected] e indicando nome, cognome e telefono entro e non oltre il 10 febbraio).

"Col tempo questa avventura editoriale si è saputa evolvere senza però mai abbandonare l’obiettivo per cui è nata – queste le parole del legale rappresentante dell’azienda Fabrizio Tesi –, cioè quello di promuovere e valorizzare a livello internazionale Pistoia, le sue eccellenze e il territorio che la circonda.

"L’importanza di Naturart per la nostra azienda si concretizza materialmente nel nuovo centro che prossimamente aprirà tra Agliana e Pistoia che si chiamerà proprio Naturart Village e sarà un luogo unico nel suo genere, aperto a tutti, che riassumerà al suo interno un po’ tutti i valori e le passioni che Giorgio Tesi Group ha espresso nei suoi primi cinquanta anni di attività, con lo showroom aziendale, l’esposizione di esemplari unici di bonsai, un meraviglioso roseto, un bellissimo parco, un’area food con alcune delle migliori eccellenze toscane e un’area convegni attrezzata che sarà animata – conclude Tesi – da eventi legati allo sport, al vivaismo e alla cultura, ma anche all’attività della Giorgio Tesi Editrice, della nostra Fondazione e del Progetto Giorgio Tesi Junior".

linda meoni