Natale sulla Montagna Pistoiese: eventi e mercatini ad Abetone e Cutigliano

La Montagna Pistoiese si prepara a festeggiare il Natale con tante proposte per grandi e piccini e il territorio si riempie di appuntamenti.

Nel Comune di Abetone l’albero in piazza si è acceso ieri e i mercatini ci saranno oggi e domani, il 14 e il 15, mentre dal 21, saranno aperti tutti i giorni dalle 11 alle 19.30. Oggi alle 16, concerto Gospel, nella chiesa di San Leopoldo. Dal 22 dicembre al 2 gennaio musica nella piazza dalle 16.30 alle 18.30. Domenica 29 dicembre fiaccolata delle famiglie e degli Sci Club, lunedì 30 dicembre, la grande fiaccolata di Abetone.

Anche Cutigliano verrà rallegrato da decorazioni e addobbi per tutto il paese, realizzati dai commercianti. Spiccherà anche una grande stella di legno dell’artigiano locale Michele Monticelli. Sotto la Loggia a Cutigliano l’albero sarà allestito dai bambini del paese. Babbo Natale arriverà in piazza Catilina martedì 24 dicembre alle 16,30.

Le iniziative nascono dal Centro commerciale naturale Abetone, in collaborazione con Avssatsoccorso piste, Comune e Confcommercio. "Si tratta – commenta Confcommercio – di un bel lavoro di squadra tra associazioni, istituzioni e commercianti, in grado di rendere il territorio accogliente e attrattivo per questo fondamentale periodo dell’anno".

Nei paesi di San Marcello Pistoiese, Maresca, Campotizzoro e Gavinana, da oggi al 6 gennaio, II edizione di Natale in piazzetta con street food, mercatini, musica e iniziative per bambini. Gli alberi di Natale nei Centri commerciali naturali del territorio sono stati donati dal Comune, quello di San Marcello sulla punta ha una stella donata dalla Stern Progetti e gli addobbi sono stati realizzati da bambini delle scuole, mentre quelli di Maresca e Campotizzoro e Gavinana, saranno addobbati dalle Pro Loco.