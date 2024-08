Nasce la Comunità contro l’abbandono delle aree boschive

Valorizzare la piccola proprietà forestale e combattere l’atomizzazione della proprietà boschive, trasformando quindi un problema in una risorsa che possa portare benefici all’intera comunità della montagna pistoiese. Un progetto ambizioso e non semplice da portare avanti, ma che il comune di San Marcello Piteglio e il Distretto Forestale hanno deciso di portare avanti con grande determinazione. L’idea è quella di creare una Comunità di Bosco che possa dare un nuovo impulso ai boschi e a chi li abita, attraverso una forma associativa che coinvolga piccoli proprietari e imprese forestali, permettendo quindi una gestione economicamente sostenibile dei fondi.

"È un percorso che abbiamo intrapreso da anni, viene da lontano e soprattutto è il frutto di una forte spinta dal basso che ci arriva da chi il bosco lo vive tutti i giorni – spiega il sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo – mettere insieme proprietari privati e istituzione pubblica per creare un nuovo soggetto che possa combattere l’abbandono delle aree boschive investendo in cura e manutenzione, per esempio, ma anche facendone una risorsa per il turismo e quindi per il territorio. Senza dimenticare che il bosco rappresenta riserva verde che le nuove normative possono remunerare per lo sviluppo del territorio, economico e produttivo".

Il progetto di Comunità di Bosco, il quale ricalca il modello di altre comunità simili nate in Toscana, sarà illustrato in tre appuntamenti pubblici aperti alla cittadinanza e a tutti coloro che vorranno prenderne parte. Questo il programma: lunedì 5 agosto alle ore 21 al Aia Grande Piteglio (in caso di maltempo al Circolo Acli), martedì 6 agosto alle ore 21 al Circolo Pro Loco Prunetta, mercoledì 7 agosto, alle ore 17:30, alla Casa comunale della Val di Forfora, nella frazione di Crespole.

