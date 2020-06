Pistoia, 1'0 giugno 2020 - Un uomo è stato arrestato dalla polizia di Pistoia in esecuzione di un'ordinanza per la custodia cautelare in carcere emessa dal gip della città toscana su richiesta del pubblico ministero Luigi Boccia.

L'uomo è gravemente indiziato di essere l'autore della cessione di eroina che ha causato l'overdose e il successivo decesso di un giovane della provincia di Lucca, soccorso lo scorso 30 maggio in stato d'incoscienza nel parcheggio pubblico Sandro Pertini, adiacente la biblioteca comunale di Pistoia.

L'uomo accusato di essere lo spacciatore è nigeriano ed è stato identificato a seguito delle indagini compiute dalla squadra mobile. L'attività investigativa è stata portata a termine grazie all'acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza del parcheggio, all'analisi dei tabulati telefoni e a mirati servizi di appostamento.