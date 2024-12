Mozione contro le aggressioni ai sanitari

"Basta aggressioni al personale sanitario nei nostri ospedali". Questa la motivazione che ha spinto il gruppo di Fratelli d’Italia a presentare una mozione in consiglio comunale con richieste d’intervento alla Regione Toscana. La mozione è stata illustrata dal capogruppo FdI Daniele Ricasoli: "Chiediamo alla Regione di passare dalle parole ai fatti affinché venga garantita la sicurezza sul luogo di lavoro e l’incolumità verso tutto il personale sanitario che presta servizio negli ospedali vicini al territorio aglianese. Tanti nostri concittadini lavorano nelle strutture del territorio e negli ospedali di Pistoia, Prato e Firenze. Non è ammissibile che nello svolgimento di una professione che mira a salvare la vita del prossimo si possa correre il rischio di essere picchiati o insultati. Solo in Toscana – ha ricordato Ricasoli sono stati registrati 2.356 casi di aggressioni che colpiscono i pronto soccorso, i reparti di degenza, le Case della salute e gli ambulatori. Chiediamo che la Regione Toscana faccia una corretta mappatura individuando i poli, le fasce orarie e i giorni della settimana a più alto rischio, chiediamo di rispondere a questo grido di allarme che arriva dal mondo sanitario. Gli strumenti tecnologici e le campagne di sensibilizzazione contro la violenza, insieme a un quadro normativo, oggi più ricco con il nuovo Decreto legge contro le aggressioni, sono strumenti che vanno attuati da chi governa il territorio". La mozione è stata approvata a maggioranza con nove voti favorevoli, dall’opposizione quattro voti contrari del Pd e astensione di Agliana in comune. L’opposizione, pur ritenendo il problema serio e lo spirito della mozione condivisibile, ha rilevato che ci sono misure già messe in atto dalla Regione.

p.s.