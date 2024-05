Misericordia, raccolta nelle piazze e appello a unirsi ai volontari

La Misericordia di Agliana promuove in questo periodo la raccolta annuale delle offerte, necessarie a sopperire alle innumerevoli spese che quotidianamente si trova ad affrontare. Sabato 11 maggio i volontari saranno al mercato di San Piero, dalle 8 alle 12.30, mentre domenica 12 la raccolta avverrà presso la chiesa di San Niccolò, dalle 8 alle 12. Queste le altre giornate di raccolta nel mese di maggio. Domenica 19 davanti alla chiesa di San Piero (8-12.30), sabato 25 davanti all’Effemarket (8-12.30), domenica 26 presso la chiesa della Ferruccia (8-12). Si può contribuire anche utilizzando il bollettino postale inserito nella busta recapitata alle famiglie, oppure a mezzo bonifico bancario sul conto IBAN IT28 S089 2270 3720 0000 0050 064, ma anche recandosi di persona alla sede della Confraternita, o ai gazebo che i volontari allestiscono nei fine settimana in varie località del comune. La Confraternita informa che nessuno è autorizzato a raccogliere denaro, recandosi porta a porta, per conto della Misericordia. Tutte le informazioni sul sito internet www.misericordiadiagliana.it. o telefonando allo 0574.710225. L’auspicio è che anche quest’anno la cittadinanza non farà mancare il proprio sostegno economico a supporto dell’attività instancabile svolta per far fronte ai vari servizi di emergenza-urgenza, ordinari e sociali, cercando di alleviare le difficoltà dei cittadini aglianesi.

"Le spese sostenute in quest’ultimo anno sono state ingenti - evidenzia il governatore Franco Benesperi -, a causa dell’incontrollato aumento dei costi energetici, dei carburanti e dell’indispensabile manutenzione degli automezzi, oltre all’acquisto del materiale sanitario di consumo. Sono tante le manifestazioni di affetto e di vicinanza ricevute dalla popolazione in questi mesi difficili, ma chiediamo di continuare a sostenerci anche economicamente, per poter garantire tutti i servizi che i nostri volontari svolgono 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno. Invito chi ha compiuto i sedici anni di età a fare volontariato. C’è bisogno di tante persone di buona volontà. Tutti, alla Misericordia, possono rendersi utili".

Piera Salvi