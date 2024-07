Micheloni, magia in piazza a Le Piastre

Grandi illusioni, trucchi sorprendenti e tanto divertimento. A metterci la firma è Francesco Micheloni, il prestigiatore animatore del longevo e amatissimo Pistoia Magic, che venerdì 5 luglio, dalle 18, nella piazza della chiesa de Le Piastre organizza una cena-spettacolo "La magia in piazza". L’appuntamento è organizzato dalla Pro Loco de Le Piastre e rientra nella più ampia programmazione dell’"Estate piastrese 2024" che si inaugura proprio con questa serata. Cena magica e spettacolo hanno un costo di 20 euro per gli adulti, 10 per i bambini. Informazioni: [email protected], 340.2740430 o 347.0491782. Seguiranno appuntamenti fino a tutta l’estate, con prossime date da segnare in agenda il 6 e 7 luglio, rispettivamente dedicate al torneo di calcio tennis da Giovanni con ragazzi e vecchie glorie e Ciclisti Grave con pranzo in piazza, oltre alla presentazione del progetto "Viva Vittoria" contro la violenza sulle donne e apericena a seguire. Ogni martedì e venerdì di luglio e agosto cinema con Paolo (ore 21) e tombola a cura della Misericordia ogni lunedì e giovedì (ore 21).