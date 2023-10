Meteo: altra giornata di pioggia intensa. Ecco le situazioni da monitorare

Pistoia, 26 ottobre 2023 – Sono giornate di pioggia intensa per Pistoia. Nelle ore scorse le precipitazioni hanno messo alla prova la tenuta della città con la persistenza e quantità delle piogge che si sono riversate al suolo.

Al tardo pomeriggio di ieri la situazione non evidenziava forti criticità, anche se non sono mancati piccoli disagi, ma con il continuo e assiduo monitoraggio da parte degli organi comunali preposti. "In questo momento (nella tardo pomeriggio di ieri per chi legge, nda) le uniche due problematiche sono il sottopasso delle ferrovie di Spazzavento e il sottopasso della superstrada al ponte Europa – ha dichiarato l’assessore comunale alla protezione civile e assetto idrogeologico, Alessio Bartolomei –. Entrambi sono stati chiusi a causa degli allagamenti che si verificano nei momenti nei quali piove più intensamente. Nei prossimi giorni provvederemo a lavorarci.

Per quello di Spazzavento abbiamo già avvertito le Ferrovie dello Stato perché sono loro ancora ad averlo in carica e provvederanno a intervenire. Per il resto le strade sono tutte aperte – chiarisce Bartolomei –. Abbiamo riaperto anche la via Bassa di San Sebastiano e ieri era stata chiusa con una transenna. E abbiamo riaperto la circolazione sopra a Le Grazie dove c’era stato uno smottamento avvenuto qualche giorno fa. Anche nella via di Sarripoli e Brocchi di Paolone, dove martedì sera sono caduti degli alberi, abbiamo provveduto stamani a tagliare quelli che avevano causato il disagio per permetterci di riaprire anche quella. Quindi – conclude l’assessore – le strade sono tutte aperte".

Gabriele Acerboni