Memorial Di Napoli. La ’mission’ continua

Si terrà venerdì primo novembre la terza edizione del Memorial "Giacomo Di Napoli" organizzato dal Volley Aglianese, riservato alla categoria under 13 e dedicato al campione aglianese, talento sportivo e brillante studente di psicologia, scomparso l’11 luglio 2022, appena ventenne, mentre si preparava ai Campionati mondiali di volo in aliante. Il torneo si svolgerà nelle palestre degli istituti Capitini, Rodari e Sestini, quest’ultima intitolata il 9 dicembre 2022 proprio al giovane campione Giacomo Di Napoli. Parteciperanno al Memorial sei squadre under 13 più rilevanti del panorama regionale toscano: due squadre dell’Aglianese padrona di casa, Euroripoli, Porcari, Pantera Lucca e la Volley Academy.

Il Volley Aglianese, che organizza il Memorial, è ormai una realtà del panorama pallavolistico regionale che vanta tra le proprie fila oltre 200 atlete, numerosi tecnici e dirigenti e la partecipazione a un gran numero di campionati. Lo scorso anno, inoltre, la società ha ottenuto il certificato di qualità per l’attività giovanile Fipav. Questi valori sono in linea con il Memorial "Giacomo Di Napoli" e dell’associazione "Giak Nuotatore Volante" (costituita, il 4 agosto 2022, dai genitori di Giacomo) per individuare, sostenere e valorizzare proprio i giovani talenti. A Giacomo sono state intitolate una serie di strutture: oltre alla palestra di Agliana, la piscina provinciale di Montale Cogis, l’aviosuperficie del Santonuovo dell’Asd i Pinguini, il laboratorio di architettura del liceo Petrocchi e il maneggio del Centro ippico Bavigliano.

"Intitolazioni – rilevano da “Giak Nuotatore Volante“ –, che testimoniano l’amore verso Giak di tutta la comunità. Anche quest’anno sono molte le iniziative portate avanti dall’associazione in linea con la sua “mission“ sui giovani talenti e sulla disabilità giovanile".

Il 19 ottobre si è tenuto, all’Auditorium della Banca Alta Toscana di Vignole, il secondo convegno dell’Atleta al centro "Quando le emozioni scendono in campo" con atleti, allenatori, dirigenti, tecnici e genitori a confronto, organizzato dall’associazione "Giak Nuotatore Volante" in collaborazione con il Comitato regionale Toscana della Federazione Italiana Psicologi dello Sport. Nella stessa giornata è stato presentato, in prima assoluta, il docufilm, con finalità didattiche, dedicato a Giacomo dal titolo "Preludio di un Campione", una storia d’amore per la vita, di Lorenzo Enrico Gori. Piera Salvi