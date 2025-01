Medaglia d’oro per Meola. Studentessa doc

Medaglia d’oro per Annamaria Meola, studentessa dell’alberghiero Martini, al concorso "Miglior allievo della Toscana" che si è disputato nei giorni scorsi ai fornelli della scuola Tessieri di Ponsacco, istituto che rappresenta oggi una delle realtà di più alto livello nella formazione di chef e pastry chef a livello nazionale. Annamaria, accompagnata dai docenti Antonio Antonino e Antonio Pilla, ha raggiunto un punteggio molto alto con le sue "Delizie di baccalà alle tre consistenze", valido per meritare la medaglia d’oro nella sfida volta a individuare e a valorizzare le giovani promesse della cucina regionale.

"Un risultato importante per la ragazza - commenta il preside Riccardo Monti - che ha da poco iniziato la classe quarta ma ha già avuto molte occasioni per mettere in mostra il proprio talento, e per il docente Antonio Pilla". Nicola Sileo dell’alberghiero di Barga, con il suo piatto ‘’Baccalà bono bao’’, oltre ad aggiudicarsi la medaglia d’oro ha ottenuto l’accesso alla finale di Rimini.

La settima edizione della manifestazione promossa dall’Unione Regionale Cuochi Toscani ha coinvolto gli allievi e le allieve di ben quindici istituti alberghieri che, dopo la prima fase di selezione, si sono confrontati nella mega gara regionale. In lizza ben 15 istituti alberghieri toscani (in sostanza quasi tutti) rappresentati da altrettanti studenti vincitori delle selezioni interne organizzate a questo scopo nelle precedenti settimane. "Miglior Allievo della Toscana" è una manifestazione che ha preso campo e che è ormai consolidata, costituendo per gli istituti alberghieri e per i loro ragazzi un appuntamento importante da calendarizzare.