Maschere, carri e tanta allegria. Una festa per grandi e piccini

PISTOIAIl tempo questa volta è stato clemente regalando una splendida domenica e la seconda sfilata del Carnevale Pistoiese. Una manifestazione che, come testimoniano le tantissime persone che hanno affollato piazza della Resistenza, è molto sentita dai pistoiesi e non solo dal momento che richiama persone anche al di fuori della città. Senza dubbio lo scenario di Piazza della Resistenza si presta a vivere una giornata in allegria e all’insegna del divertimento nella massima sicurezza. I bambini, nelle loro maschere sempre più fantasiose e colorate, hanno potuto scatenarsi e festeggiare questa seconda sfilata del carnevale ma anche i genitori si sono lasciati andare al divertimento tornando per un giorno bambini. La soddisfazione maggiore per i più piccoli è stata quella di poter salire sui carri allegorici preparati alla perfezione dai rioni che hanno garantito la sicurezza stando sempre attenti ad ogni più piccolo particolare. Carri che per questa edizione sono stati rinnovati di cui quattro completamente nuovi. È stato un successo anche il contest della "Mascherina più bella" indetto dal nostro giornale che anche per questa seconda sfilata ha visto premiare sei maschere ed anche questa volta la scelta non è stata facile perché oltre alle maschere classiche si è notato un grande impegno nell’inventare di nuove e del tutto particolari.

Alla fine a salire sul palco per la premiazione sono stati Rosanna ed Evelin Marrazzo vestite rispettivamente da "Vecchietta" e da "Ciliegina", Luigi Celli, Aurora Celli e Gianfranca Augusti mascherati da "Farmaci", Federico Genovese e Luna Rubino da "Superman" mentre i figli Riccardo Genovese e Niccolò Genovese da "Guardie di Squid Game", "La famiglia Flintstones" con Cristian Tassone, Victoria Angela Tassone e Serena Giusti ed infine la coppia di "Pippi Calzelunghe" con Ilaria Bartoletti e Ilaria La Rosa.

Maurizio Innocenti