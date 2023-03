Marconi Roncalli "Siamo già un’unica scuola"

"Cari genitori – scrivono i docenti della scuola media Marconi Roncalli – , ci rivolgiamo a voi per rendervi noto il nostro pensiero su quanto detto in questi giorni sul futuro della nostra scuola. Partiamo da un numero: 174, fra i più alti della provincia, che ci ha riempito di orgoglio. Sono le famiglie che hanno deciso di iscrivere i propri figli alla scuola secondaria di primo grado Marconi oppure Roncalli perché, forse non è noto a tutti, le due scuole da tempo fanno parte dello stesso Istituto Comprensivo. Un’unica scuola, la “Marconi-Roncalli”. Siamo convinti che quando questa scelta è stata fatta non si sono guardate le pareti, si è valutata un’offerta didattica e formativa e a quella proposta è stata data fiducia. Cosa cambia se ad accoglierci all’ingresso anziché il busto sorridente di Puccini saranno le aule pensate da Michelucci? Siamo sempre noi, sono sempre i vostri figli. La scuola “Marconi” non scompare. La scuola “Marconi” siamo noi insieme ai vostri figli. E’ qualcosa di vivo, pulsante che si trasferisce in un edificio a norma, pensato da sempre come scuola".