Mancati permessi sosta ai medici: "Rischio esodo degli ambulatori"

Sui mancati permessi sosta in zona Ztl al personale medico del centro di Pistoia, prende una posizione molto dura l’ordine dei medici: "Auspichiamo si possa trovare quanto prima una soluzione – dice il residente Beppino Montalti –. Non è possibile disconoscere il diritto ai medici con ambulatorio nel centro storico a parcheggiare negli spazi appositi le loro vetture".

"Anche perché – prosegue Montalti - in tal modo sarebbe fatalmente incrementato l’esodo di medici e di ambulatori dal centro storico della nostra città. Dovranno essere adottate tutte le misure per limitare eventuali abusi, ma negare un sacrosanto diritto ad una categoria di professionisti sempre più preziosa, non appare un buon modo di amministrare la cosa pubblica. Per questi motivi la nostra speranza è che si possa arrivare quanto prima a permettere nuovamente la sosta con finalità lavorative a tutto il personale medico attivo nella zona Ztl di Pistoia".