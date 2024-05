Verde, cultura e solidarietà . Naturart Village prende forma. E intorno avrà un grande parco

Si comincia già a vedere qualcosa. Si intuisce, dalle prime strutture, quello che sarà. Qualcosa di assolutamente nuovo per la città, per la provincia e oltre. E’ un sogno che diventa realtà. I lavori fervono lungo la nuova Pratese e attraggono la curiosità di chi la percorre. Là dove un tempo sorgeva uno storico garden sta nascendo il “Naturart Village“ e il sogno che si concretizza è quello della Giorgio Tesi Group che quindici anni fa ha mosso i primi passi perchè il mondo del vivaismo pistoiese riuscisse a trascinare, o meglio, a valorizzare, tutto quello che di bello c’è a Pistoia nel suo ampio panorama culturale che offre arte, verde, sport, impegno sociale e ogni tipo di eccellenze, anche gastronomiche. Ci sarà tutto questo dentro il Naturart Village, alla cui inagurazione non manca molto. Il villaggio si estenderà per almeno tre ettari e sarà completamente circondato da un parco. Prevede sale convegni, sale espositive e multimediali e un moderno showroom per tutta la produzione. Ci saranno piccoli anfiteatri esterni e interni che potranno essere utilizzati per molteplici iniziative, ci sarà una libreria a tema verde e dedicata anche ai bambini. Ci sarà un’area commerciale per le eccellenze gastronomiche toscane.

"I lavori fervono – ci spiega Fabrizio Tesi, amministratore delegato della Gtg – e si comincia a vedere qualcosa: i rivestimenti delle strutture, l’interno, la piantumazione...sarà una realtà aperta a tutti. Un progetto che si collega direttamente alla nostra rivista “Naturart“ che da quindici anni, nel diffondere le eccellenze del vivaismo, si porta dietro tutte le altre eccellenze del territorio e parla a una Toscana verde". E’ in questa logica che gli ambasciatori della bellezza sono rientrati da Napoli dove, il primo maggio è stata inaugurata la mostra fotografica "Pistoia Santiago d’Italia-L’Altare Argenteo di San Jacopo", allestita fino al 30 giugno 2024 nella Basilica di San Giacomo degli Spagnoli. E’ la stessa mostra itinerante che aveva portato a Santiago di Compostela le spettacolari immagini che esaltano ogni dettaglio dell’Altare Argenteo, custodito nella nostra cattedrale. Sono quelle scattate dal fotografo pistoiese Nicolò Begliomini, responsabile della comunicazione della Gtg. La mostra, come si ricorderà, era stata inaugurata a Napoli dal sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e dall’assessore al turismo e alle manifestazioni jacopee Alessandro Sabella, accanto alle massime autorità della città di Napoli. Presenti, da Pistoia, don Luca Carlesi, Arciprete della Cattedrale di San Zeno di Pistoia, Matteo Carradori, direttore della Fondazione Caript e Nicolò Begliomini.

"La nostra azienda – sottolinea Fabrizio Tesi – ormai da quindici anni sostiene il territorio di Pistoia a 360 gradi, interagendo con lo sport, il sociale, l’arte e la cultura per portare Pistoia nel mondo e il mondo a Pistoia. Proprio per questo motivo siamo molto orgogliosi di aver sostenuto, insieme al Comune di Pistoia e alla Fondazione Caript, la realizzazione di questa mostra itinerante sull’Altare Argenteo di San Iacopo che dopo Santiago di Compostela, Pistoia e Roma è arrivata nella suggestiva cornice della Basilica di San Giacomo degli Spagnoli a Napoli, rafforzando ulteriormente il ruolo di Pistoia, capitale europea del verde, ma anche Santiago d’Italia".

E intanto il raggio di azione di Naturart si allarga verso Lucca: questo sabato, 18 maggio, alle ore 16.30 nella ex Cavallerizza di Lucca, sarà presentato il numero 48 del prestigioso quadrimestrale, in italiano e in inglese. "La cultura e la bellezza – osserva ancora per noi Fabrizio Tesi – non hanno confini geografici e proprio per questo il nuovo numero di Naturart ospita un articolo sulla mostra “Antonio Canova e il Neoclassicismo a Lucca“". La mostra è allestita nella l’ex Cavallerizza ed è curata da Vittorio Sgarbi. La rivista ha in copertina un’opera dell’artista pistoiese Remo Gordigiani che è possibile ammirare alla mostra Pistoia Pop Art di Fondazione Pistoia Musei. Si apre con un articolo di Annalisa Corrado, responsabile con Alessandro Gassman del progetto #greenheroes, sull’importanza del green e della sostenibilità per il futuro del Mondo. Entrambi a gennaio sono stati ospiti a Pistoia della Giorgio Tesi Group. Si parla quindi della Lucart, industria cartaria che fa parte insieme a Giorgio Tesi Group dei #greenheroes, aziende che hanno fatto della sostenibilità, del riciclo e del rispetto per l’ambiente il loro cavallo di battaglia.

I lettori di Naturart che si prenoteranno per primi potranno acquistare a Lucca il biglietto di ingresso alla mostra su Canova scontato, al prezzo speciale di 10 euro. I posti sono limitati. Occorre scrivere a: [email protected] con nome, cognome e numero telefonico dei partecipanti.

lucia agati