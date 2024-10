Lo storico campo "Nencini" assegnato alla Virtus Montale

La gestione del campo comunale di calcio Romano Nencini è stata assegnata alla società Virtus Montale dal primo dicembre 2024 fino al giugno 2029. La Virtus Montale avrà così a disposizione un secondo campo oltre a quello parrocchiale intitolato a Paolo Perugi che utilizza per la concessione da parte del parroco don Paolo Firindelli. La Virtus Montale si è aggiudicata la gestione del campo Nencini in seguito ad una gara pubblica nella quale ha offerto un ribasso del sedici per cento rispetto alla base prevista dal bando. L’importo annuale spettante alla società è di poco più di 10mila euro al netto dell’Iva alla quale va sottratto un canone annuo da pagare al Comune, per cui la quota risultante per la gestione si aggira sugli ottomila euro all’anno. La società utilizzerà quella somma per pagare le utenze che sono a suo carico e gli interventi ordinari sull’impianto.

Nella precedente convenzione in scadenza la gestione del campo Nencini era affidata alla società Montale Polisportiva 90 Antares che gestisce anche lo stadio comunale Silvano Barni nella zona sportiva. La Virtus Montale ha partecipato al bando per il Nencini perché aveva necessità di spazi dopo la creazione, nello scorso anno, di una sua scuola calcio e di diverse squadre di bambini per un totale di una novantina di ragazzi iscritti. "Siamo soddisfatti di aver ottenuto la gestione del campo sportivo Nencini – dice il presidente della Virtus Montale Walter Goretti – perché così potremo ampliare il nostro impegno con i bambini e accogliere altre domande da parte di famiglie montalesi che finora non avevamo potuto accettare per mancanza di spazi. Inoltre grazie al campo Nencini potremo alleggerire il campo Paolo Perugi che in questo momento è molto utilizzato sia dai ragazzi che dalla prima squadra. In particolare sposteremo al Nencini i tre allenamenti settimanali della prima squadra e anche una parte delle attività delle squadre dei ragazzi". La soddisfazione del presidente Goretti è anche motivata da un fattore affettivo. "Il campo Nencini è quello storico di Montale – dice il presidente – dove hanno giocato generazioni di montalesi".

Giacomo Bini