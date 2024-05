Lavoratori Hitachi oggi fermi un’ora. Chiedono garanzie sulla sicurezza

PISTOIA

Un’ora di sciopero quest’oggi, dalle ore 10 alle 11, davanti alla portineria di ingresso dello stabilimento Hitachi Rail Sts di via Ciliegiole per le questioni legate alla sicurezza all’interno del luogo di lavoro. E ciò che ha proclamato, in maniera unitaria, la Rsu aziendale (composta da Cgil, Uilm, Fim Cisl e Ugl) per mettere ancora al centro il problema delle procedure di timbratura in ingresso al lavoro. Le braccia i lavoratori, circa 200, le avevano incrociate anche ad inizio settimana su una tematica che magari, vista da fuori, sembra persino di secondo piano ma che per chi frequenta quotidianamente l’azienda è comunque di stretta attualità. E, sullo stesso filone, già dalla fine del 2023 le rappresentanze sindacali si erano impegnate a tenere alta l’attenzione sull’argomento, avendo già programmato altre agitazioni proprio su questo fronte. Questo perché le richieste sindacali sono di inserire il cosiddetto "timbracartellino" all’ingresso dello stabilimento a differenza di quanto succede adesso che, invece, ognuno deve marcare la propria presenza al momento dell’arrivo in reparto.

Solo che trattandosi di una mini città, chi ha mansioni nelle zone più lontane può impiegare anche 5-10 minuti a piedi per arrivare all’ingresso del proprio settore: questione di sicurezza, visto che si devono attraversare zone nelle quali sono presenti macchinari in funzione o vagoni che vengono spostati e, in tal caso, dovrebbero essere garantiti percorsi interni protetti che per il momento non ci sono. Di conseguenza, la questione poi diventa anche di puntualità sul momento di approdo in fabbrica. Ecco perché, ancora una volta, i lavoratori con in testa i rappresentanti sindacali vogliono alzare la voce nei confronti della proprietà che, fino ad oggi, non sembra aver dato loro risposte concrete su questo tipo di tematica.

S.M.