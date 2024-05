Gli stati generali della matematica arrivano in città

Professori di diverse università, ricercatori, insegnanti, dottorandi di tutta Italia si incontreranno a Pistoia. Che diventa capitale della matematica venerdì e sabato con la seconda edizione del convegno nazionale "Ricerca in pratica: la ricerca in didattica della matematica per la scuola" (con inaugurazione venerdì alle 14.30 al teatro Bolognini). l convegno, che riunirà i massimi esperti italiani nella didattica della matematica, terrà le sessioni plenarie e gli spazi di approfondimento al teatro Bolognini, mentre i laboratori saranno nella scuola Angelo Roncalli di Pistoia.

"La matematica è definitivamente promossa, in ogni area del mondo, da disciplina specifica a struttura cognitiva fondante per lo sviluppo e la piena realizzazione delle potenzialità individuali di ogni cittadino – sottolinea Ezio Menchi, vicepresidente di Fondazione Uniser Pistoia -. Purtroppo, le studentesse e gli studenti italiani in questa materia risultano ancora non all’altezza delle aree più avanzate e innovative d’Europa e del mondo". Per questo, il convegno approfondirà il modo in cui la matematica viene insegnata e come può essere più attrattiva per i giovani grazie a nuove metodologie, linguaggi, percorsi, contenuti più significativi e motivanti.

L’appuntamento è promosso da Fondazione Caript, Fondazione Uniser Pistoia attraverso CARME, "Center for Advanced Research on Mathematics Education", sotto la responsabilità scientifica dei dipartimenti di matematica delle Università di Pisa e Firenze.