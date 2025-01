"Mancano medici sul territorio e al Pacini"

La recente situazione della sanità a Marradi, dove un medico di famiglia, dei due che operavano sul territorio, è andato in pensione senza sostituzione, ha riportato in evidenza le difficoltà della Montagna pistoiese, da poco stigmatizzate in un documento approvato congiuntamente da maggioranza e minoranza, dal Consiglio comunale di San Marcello Piteglio. Andrea Pierazzi, capogruppo di maggioranza ha sottolineato che la mancanza di medici e i problemi di assistenza sanitaria sono particolarmente gravi nelle aree periferiche. Ha lodato le associazioni di volontariato che offrono supporto, ma ha avvertito che il Governo e la Regione non stanno investendo in questo settore. È necessario prendere decisioni per aiutare le persone che lavorano in queste zone e per garantire un’assistenza adeguata.

Franco Del Re, capogruppo di minoranza, ha evidenziato la differenza tra quello che contestano i compagni di sventura del Mugello e quanto avviene sulla Montagna pistoiese, affermando che è nel fatto che il decreto Balduzzi era centrato sulla presenza di un pronto soccorso ospedaliero al di là dei servizi di tipo medico di medicina generale la differenza tra la situazione della Montagna pistoiese e quella del Mugello, citando appunto il decreto Balduzzi. Ha commentato inoltre che anche altre aree stanno affrontando la mancanza di medici, come Marliana e Sambuca.

Inoltre, la soluzione adottata per il pediatra a San Marcello, con un medico inviato per sole quattro ore a settimana, dimostra un disinteresse per la salute della popolazione. Simone Ferrari del Crest ha chiesto perché la Montagna Pistoiese non ottenga il riconoscimento di "area disagiata".

Nonostante il riconoscimento del 2020 per l’Ospedale Pacini, nel 2022 è stato declassato, sollevando dubbi sulla trasparenza della decisione. I comuni locali hanno sollecitato il riconoscimento del Pacini come ospedale di area disagiata, ma non hanno ricevuto risposte chiare. Il Crest continuerà a richiedere documenti e coinvolgerà anche l’Anac per chiarire la situazione. La trasformazione dell’ospedale Pacini ha avuto effetti negativi, contribuendo al senso di abbandono della comunità.

Andrea Nannini