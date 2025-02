Maltrattamenti sui figli, la coppia in carcere

"La mamma vorrebbe rivedere i bambini, ora siamo in attesa che ci comunichino novità". Così commenta l’avvocato Fabrizio Flaquinti, difensore della coppia arrestata con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei sei figli. L’uomo si trova nel carcere di Pistoia, mentre la donna è stata portata a Sollicciano. Durante l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice Luca Gaspari, la donna avrebbe fatto alcune parziali ammissioni rispetti ai fatti contestati, ma ha tenuto anche a difendersi dalle principali accuse.

L’avvocato Flaquinti ha già presentato istanza di attenuazione della misura cautelare, ma il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di domiciliari per la coppia. "Purtroppo – spiega il legale – non esiste al momento nemmeno una casa dove i due coniugi possano essere collocati agli arresti domiciliari, in quanto l’abitazione nella quale risiedevano è stata nel frattempo assegnata ad un’altra famiglia". Intanto tutti i figli, la maggiore già adolescente, sono stati collocato in strutture.

M.V