Mabellini, un cantiere musicale per tutti

Un percorso guidato da professionisti incentrato sull’esperienza di cantare in coro e un workshop rivolto agli "addetti ai lavori" in ambito didattico per fornire strumenti utili a comunicare al meglio la musica ai bambini e ai ragazzi. La Scuola di musica e danza Mabellini diretta da Massimo Caselli si conferma trasversale nella proposta, aggiungendo ai tradizionali corsi due nuove iniziative in partenza l’una oggi, venerdì 21 marzo, e l’altra prevista invece per la giornata di domani, sabato 22 marzo.

Si parte quindi dal percorso formativo in forma di seminario dal titolo "Sotto un manto stellato", con nove incontri (dal 21 marzo al 7 giugno), due, al pomeriggio del sabato, tenuti da Marco Mustaro, profondo conoscitore e docente di vocalità oltre che protagonista di una vivace attività concertistica, e sette, al venerdì sera, da Benedetta Nofri, a lungo direttrice del Coro Giovanile Toscano e vincitrice di numerosi premi nazionali e internazionali, in veste sia di direttrice che di compositrice di musica corale. L’integrazione tra i due docenti mira a dare una formazione completa ai coristi e a formare il suono del coro rendendolo capace di esprimere vocalmente le diverse suggestioni generate dal repertorio antico e moderno.

Nell’ambito invece delle proposte di laboratorio, domani, sabato 22 marzo, Arnolfo Borsacchi curerà una giornata di formazione, "Gordon- Workshop" (in orario 9-13 e 14-16), pensata espressamente per i genitori di bambini da zero a 14 anni, docenti di musica e insegnanti di nidi, scuole dell’infanzia e primarie: un laboratorio pratico e teorico che guida i partecipanti a comprendere in che modo favorire l’apprendimento musicale nei bambini e ragazzi in età scolare e la creazione di motivazione intorno all’esperienza musicale (ultimi posti disponibili).

"Con il Progetto Cori – commenta il direttore della Scuola Massimo Caselli – intendiamo creare gruppi corali ‘residenti’, grazie alla collaborazione con direttori e formatori accreditati e riconosciuti come figure di riferimento nel panorama nazionale. Il primo a partire è il Coro Polifonico, destinato ad accogliere coristi che hanno già maturato esperienze nel canto corale. “Sotto un manto stellato“ invece propone un viaggio nella musica corale antica e contemporanea a cappella con la proposta di musiche di autori appartenenti a varie epoche musicali".

Scuola Mabellini quindi sempre più "cantiere musicale multisciplinare", grazie alla varietà e alla qualità della sua offerta formativa (con percorsi di studio professionali, amatoriali e propedeutici, oltre a una variegata proposta laboratoriale), in dialogo anche con le attività produttive e di spettacolo dal vivo della Fondazione Teatri di Pistoia, che ne cura la gestione. Per informazioni su costi e modalità di iscrizioni scrivere a: [email protected]; chiamare lo 0573.371480 o collegarsi al sito www.teatridipistoia.it/la-scuola/.

l.m.