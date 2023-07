Luna Park a Sant'Agostino, Modifiche alla Viabilità e Divieti di Transito e Sosta

Da venerdì prossimo 7 luglio nella zona di Sant’Agostino avrà luogo il Luna Park. Per permetterne l’allestimento e lo svolgimento, saranno adottate alcune modifiche alla viabilità. In via Fermi, nel parcheggio posto all’intersezione con via Bure Vecchia Nord, fino al 25 agosto sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, a eccezione dei mezzi speciali delle attrazioni. In via Sestini, nell’area a parcheggio tra le rotatorie di via Bure Vecchia Nord e via Ginetta Chirici, fino al 25 agosto sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione dei caravan dei gestori delle attrazioni. Sarà consentita la sosta dei residenti sul lato nord di via Sestini, nel tratto compreso tra le due rotatorie sul lato adiacente le abitazioni.

In via Fermi, nel tratto dalla rotatoria con via Bure Vecchia Nord e via Buzzati, dal 7 luglio al 15 agosto dalle ore 19 alle 2 del mattino sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito per motivi di sicurezza e incolumità dei pedoni.