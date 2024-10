Luminarie, sfilate e giochi. Montecatini scalda la festa

Il Comune di Montecatini dà il via al "Gran cammino di Natale" per valorizzare il turismo in occasione delle prossime festività. È apparso ieri all’albo pretorio il documento con le linee progettuali dell’iniziativa appena approvata dal Comune, con uno stanziamento di circa 270mila euro, 150mila per le luminarie e 120mila per gli spettacoli. Accanto agli appuntamenti organizzati dall’amministrazione, sono previste iniziative di privati, come "La Casa di Babbo Natale" al Tettuccio. Un assaggio del programma dovrebbe essere dato con una iniziativa in programma il primo novembre. Il Comune vuole "organizzare gli eventi delle festività natalizie in un’accezione più sociale ed impegnata, dando particolare enfasi a temi quali pace e donna, offrendo ad esempio un’esperienza di solidarietà tra bambini, i quali potranno donare i propri giocattoli a bambini meno fortunati, nonché porgendo maggiore attenzione alle donne sole con figli mediante l’offerta, durante gli eventi, di servizi specifici a loro riservati, e che è inoltre volontà dell’amministrazione mettere in risalto il patrimonio Unesco e l’acqua, elemento fondante della città, con effetti scenici di evidenza dei luoghi di interesse architettonico e culturale, oltre che turistico".

Le festività, come spiega il progetto approvato dalla giunta "inizieranno con una cerimonia inaugurale con un palco allestito in piazza del Popolo, arricchito da effetti scenici e giochi di luci. È previsto un concerto dal vivo con musiche gospel e natalizie, le cover delle canzoni più belle di Michael Bublé e una esibizione di Elsa di Frozen. Una parata itinerante sfilerà per le vie del Gran cammino di Natale con la carrozza incantata, i trampolieri luminosi e una Street band. La cerimonia raggiungerà il culmine con l’accensione ufficiale delle luci, alla presenza delle autorità sul palco". Il programma, durante le festività natalizie, prevede anche "vari appuntamenti di animazione a tema, come ad esempio con la sfilata della carrozza incantata, una carrozza del 1880 perfettamente restaurata trainata da "bianchi unicorni volanti", parata di Circotà Lumiere, Street Band a tema natalizio, concerto live "La gran dama": una cantante a quattro metri d’altezza. La scalinata del palazzo comunale diventerà la platea con comodi cuscini a terra". A Montecatini Alto, nel cuore del paese, saranno allestite "scenografie green, un vero bosco urbano che andrà a occupare gli spazi lungo il percorso ad anello che si sviluppa tra la piazza principale del borgo e via Mordini, con illuminazione, e suggestive piccole ciminiere di antiche stufe in ghisa".

Daniele Bernardini