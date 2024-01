L’Orizzonte e Aima: un successo i laboratori per giovani e anziani

Oggi, dalle 17 nella sala al primo piano del circolo Arci di Bottegone, si terrà la cerimonia di chiusura del progetto "In tutti i sensi" (buone pratiche intergenerazionali), realizzato lo scorso anno con il contributo della Fondazione Caript - Bando Socialmente 2022 e il sostegno del Comune di Quarrata. Un momento di condivisione, a invito, dei bei risultati ottenuti. Il progetto è nato da una coprogettazione tra la cooperativa sociale L’Orizzonte e AIMA (Associazione Italiana Malattia Alzheimer) sezione di Pistoia. Le attività sono state effettuate in prevalenza nei locali del circolo di Bottegone, ove abitualmente AIMA opera con i propri anziani.

"È stata realizzata una serie di laboratori intergenerazionali guidati da esperti (cucina, musica, fotografia, pet therapy, orto in terrazzo, yoga, passeggiate) – ci spiegano Cristina Gori, presidente de L’Orizzonte, e Giovanna Mazzanti, massimo dirigente di AIMA Pistoia – a cui hanno partecipato gli anziani di AIMA, bambini delle scuole vicine, alcuni giovani e taluni anziani fragili seguiti dai servizi domiciliari della cooperativa e residenti nel comune mobiliero. È stata una bellissima esperienza, che ci fa piacere divulgare per promuovere buone prassi di lavoro tra giovani e anziani". Ricordiamo che la cooperativa sociale L’Orizzonte opera sul territorio di Quarrata dal 1988. Nata dalla comunità per restituire alla comunità, è da sempre guidata dall’obiettivo del "prendersi cura" dell’altro, specialmente se in condizione di fragilità. "Il nostro modello di gestione promuove e incentiva l’attività dedicata all’inclusione e al welfare di comunità e si caratterizza per alcuni elementi focali: cura delle relazioni interpersonali; personalizzazione e umanizzazione degli interventi; presa in carico globale della persona e del contesto familiare", spiegano Mazzanti e Gori.

Gianluca Barni