Lorenzo Galligani nella Giuria del Premio "Capitale Europea del Turismo Intelligente"

Lorenzo Galligani (consigliere comunale di Pistoia e membro per l’italia del Comitato Europeo delle Regioni) è stato scelto come parte della giuria che assegnerà il premio Capitale europea del turismo intelligente promosso dalla Commissione Europea: ieri e oggi parteciperà alla riunione della giuria in rappresentanza della commissione Agricoltura e risorse naturali del comitato europeo delle regioni. I premi che verranno assegnati sono due: uno per le città sopra i 100mila abitanti, l’atto per le località meno popolose e valorizzeranno le migliori pratiche in termini di sostenibilità, digitalizzazione, accessibilità e retaggio culturale. Le città che si contenderanno il titolo di capitale europea del turismo intelligente quest’anno saranno Bremerhaven, Cork e Dublino, Genova, Helsingborg, e San Sebastiàn. Le località che si contenderanno il titolo di Pioneer saranno Grevena, Grosseto, Karawanken e Valongo.