Locali rinnovati e selezione all’ingresso, nasce il nuovo Dry Club

Sono giovani ma hanno le idee chiare e credono nelle potenzialità di Montecatini. Lo storico locale di Montecatini Acqua di viale 4 Novembre cambia gestione e riparte da zero. I due giovani hanno deciso di dare al locale una nuova immagine. Il locale era stato spesso teatro di episodi poco edificanti e, più volte, era stato chiuso dalle forze dell’ordine. "Abbiamo deciso di buttarci in questa avventura per far ripartire un luogo che sarà adatto ai giovani e all’insegna del divertimento sano - dicono Tommaso Signori e Matteo Verdiani – e lo chiameremo Dry Club". Amici per la pelle, vogliono creare un nuovo lounge bar nel rinomato viale della movida cittadina. La loro volontà é quella di rivoluzionare il locale che é sempre stato un punto di incontro per i ragazzi, ma che negli ultimi anni aveva peggiorato la propria fama.

"Il nostro intento - affermano - é quello di dare una nuova vita a quell’ambiente. L’obiettivo primario è portare in alto il Dry Club, creando un posto sicuro e confortevole. Per questo non solo é stato deciso il cambiamento del nome ma sarà anche effettuata una ristrutturazione e all’ingresso ci sarà una selezione dei clienti". Tommaso e Matteo hanno tante idee: "Andremo avanti con impegno e dedizione per lavorare alla rinascita di questo bellissimo locale, offrendo a tutti i loro clienti esclusività e qualità dei prodotti. Ci auguriamo che il nostro progetto serva anche a rinvigorire tutto il viale, uno dei centri nevralgici della vita notturna di Montecatini. Vogliamo contribuire a dare al viale e alla città un’immagine accattivante e di richiamo". Viale 4 Novembre, nel tempo, è divenuta un luogo di movida che attira giovani da diverse province della regione. L’offerta è ampia e diversificata, in grado di coprire diversi target. Locali che funzionano a partire dalla mattina con le colazioni, poi la pausa pranzo, gli aperitivi e la movida notturna.

Giovanna La Porta