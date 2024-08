Locali ex Coop:: "Acquistato il terzo lotto"

L’amministrazione comunale acquisterà anche il terzo lotto dei locali ex Coop per realizzare la nuova biblioteca comunale. Nella variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, approvata nell’ultimo consiglio comunale, l’opera più significativa è di un importo di 800.000 euro, finanziato con l’avanzo di amministrazione disponibile, per l’acquisto del terzo lotto (circa 250 metri quadrati) per la nuova biblioteca, con relative spese di ristrutturazione di tutti i locali, "Si tratta – spiega il sindaco Luca Benesperi, che in questo secondo mandato ha assunto la delega alla biblioteca – della parte attualmente destinata all’archivio della biblioteca comunale "Angela Marcesini" e che il Comune ha in affitto". Nel precedente mandato l’amministrazione comunale, a dicembre 2023, aveva acquistato i primi due lotti dei locali ex Coop sul lato di via Puccini, che hanno una superficie totale di circa 500 metri quadrati e sono stati acquistati per un importo di 875mila euro (comprensivo di ristrutturazione e allestimento), di cui 250mila come contributo della Fondazione Caript. "Agliana presto avrà una nuova biblioteca comunale - fa sapere il sindaco –. Un grande obiettivo che questa amministrazione ha perseguito fin dal primo giorno dello scorso mandato e che tra poco sarà raggiunto".

Il provvedimento è passato con i voti favorevoli della coalizione di maggioranza. Dall’opposizione, voto contrario del Pd, che ha contestato la mancata documentazione e astensione di Silvia Pieri di Agliana in comune.

P.S.