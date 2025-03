Lo sport come patrimonio di benessere psicofisico. La parola agli esperti per saperne di più

Un modo intelligente di fare cultura sportiva. Quando lo sport non è soltanto allenamento, prestazione e risultato, ma guarda alla salute e al benessere, psico-fisico, degli atleti e dei loro familiari. Ha riscosso notevole successo l’iniziativa dei conosciuti e apprezzati Sary Rosa (preparatore atletico) e Francesco Tuci (nutrizionista) accolta con piacere da Full Feeling Dancing 2, una frequentatissima associazione sportiva pistoiese di danza e ballo per tutte le età, sia a livello agonistico che sociale, che in collaborazione con G-Style School, che si occupa di hip hop, ha organizzato una conferenza gratuita e aperta ai propri tesserati e alle loro famiglie su uno dei più grandi valori dello sport, la salute, nella propria sede di via Lando Landucci, nella zona di Sant’Agostino a Pistoia. Il primo di una serie di incontri a tema, intitolato "Strategie nutrizionali funzionali allo sport dei balli caraibici e della danza hip hop". Relatori, appunto, Sary Rosa e Francesco Tuci. Presente anche la mental coach Alice Santini, che sarà protagonista dei prossimi eventi. Grande l’interesse di giovani e giovanissimi delle danze caraibiche, dei loro familiari e dei soci adulti dei vari corsi delle due scuole di ballo. Perché stavolta non c’erano solo performance e obiettivi da perseguire, ma un interesse, vero reale sentito, per la persona che pratica sport. "È stato bello concentrarci sull’impatto benefico di una sana ed equilibrata alimentazione nella prestazione sportiva e nella vita di tutti i giorni – dicono gli ideatori della conferenza –, perché spesso chi fa sport non tiene un comportamento corretto per una questione di scarsa conoscenza della materia".

Gianluca Barni