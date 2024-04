Libri, inaugurato uno spazio tutto al femminile

PISTOIA

Un nuovo spazio tutto dedicato al femminile è quello che è stato inaugurato alla Camera del Lavoro provinciale nei locali dello Spi Cgil di via Puccini. Si chiama "Scaffale donna" ed è una sezione all’interno della biblioteca, già presente da tempo, che viene dedicato alla letteratura di genere. La sua presentazione ufficiale è avvenuta all’interno del salone "Luciano Lama" di fronte ad un folto pubblico prevalentemente femminile, con la giornata che è stata introdotta dal Coordinamento Donne dello Spi-Cgil di Pistoia e realizzato con l’aiuto di Tiziano Storai che è il curatore della biblioteca stessa. Una nuova parte di libri a disposizione che vuole arrivare dritta al cuore e, soprattutto, alla mente di chi si ferma a riflettere di fronte a tutte le tematiche legate al mondo femminile, dai diritti al lavoro passando per la parità di genere e alla lotta alle violenze.

"Abbiamo allestito uno scaffale con circa 150 testi, classici, narrativa, saggi, documenti che parlano di noi, della nostra storia, delle nostre lotte, dei nostri desideri – spiega Alberta Bresci, responsabile coordinamento donne dello Spi Cgil di Pistoia – va ricordato che alcuni testi sono stati acquistati grazie al finanziamento del nostro sindacato regionale mentre altri sono stati donati dalla Biblioteca San Giorgio così come non sono mancate le donazioni da parte dei privati cittadini. Non mancheranno momenti di lettura condivisa, iniziative mirate con l’auspicio di favorire una partecipazione consapevole e attiva".

Non a caso, è stato deciso di fare un omaggio a Michela Murgia con alcuni passaggi del suo libro "Stai Zitta", interpretati dalla bella voce dell’attrice Teresa Cinque che in maniera toccante e pungente a raccontato episodi di vita reale della stessa Murgia riportati nel libro che si riferiscono a comparsate televisive, e non solo, durante le quali era stata trattata in malo modo. Questa biblioteca rientra nella rete di cinque strutture del progetto "C’è un libro per te. A casa in buona compagnia" promosso dal sindacato dei pensionati.

S.M.