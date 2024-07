L’esordio di Tommaso su Netflix. Il sogno è realtà "E’ meraviglioso"

Una "stellina" pistoiese che sta lavorando sodo in direzione di quell’agognato traguardo: diventare attore. Lui si chiama Tommaso Badioli, 20 anni soffiati sulla torta proprio ieri (auguri di vero cuore), originario di Casalguidi, attualmente a Roma per prepararsi. Un cammino iniziato nel giugno del 2021 che lui stesso ricorda così: "Era un pomeriggio estivo, stavo scrollando i reel di Instagram e mi sono soffermato su un video, un semplice gioco. Inserendo il proprio mese di nascita, sarebbe venuto fuori il lavoro della nostra vita. Il mese di luglio, il mio, prevedeva il mestiere dell’attore". Casualità a parte, è in quel periodo che Tommaso inizia a guardare una serie americana molto popolare dal titolo "Stranger Things": "Il cast era composto da ragazzi molto giovani, in me nacque una certa curiosità per questo mestiere. La mia passione per la recitazione iniziò così. Ho passato ore e ore sul web a vedere i dietro le scene di film e serie tv. Mi divertiva un sacco, mi incuriosiva molto vedere il processo di realizzazione del film". Dal guardare al fare: e così nel settembre 2021 i primi passi nella formazione, con un corso di recitazione all’Accademia Tab diretta da Luca Ferrante ed Eleonora Di Miele, a Pistoia: "Lì ho imparato un sacco di cose e tra l’altro Luca ed Eleonora a noi allievi dettero la possibilità di fare incontri con casting director e attori, lavorare con la macchina da presa e vedere un set dal vivo". Ma è durante la frequentazione di un corso al Funaro che arriva la prima occasione: un ruolo nella serie tv americana "The Decameron" in uscita il 25 luglio su Netflix. "Era ottobre dello scorso anno. Mi ero già diplomato e allora decisi di trasferirmi a Roma per frequentare un’accademia triennale". Un percorso Tommaso definisce: "Incredibilmente meraviglioso. Un infinito grazie a tutte le persone che mi hanno insegnato e che mi insegnano tutt’oggi".

linda meoni