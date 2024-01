L’esercito dei millesettecento. Sono i finalisti del "Pinocchio". Si sfideranno con gli sci ai piedi

Pinocchio sugli sci 2024: presentata a Cortina d’Ampezzo la 42° sfida tra atleti di tutto il mondo da otto a sedici anni. "L’evento prese vita alla fine degli anni ’70 sotto la mia guida tecnica – racconta Giampiero Danti –. Il Pinocchio, nella sua lunga storia, ha incarnato i successi sciistici della capitale appenninica del bianco, trainando l’Abetone sia dal punto di vista sportivo che turistico e facendo conoscere la Montagna pistoiese in tutto il mondo. Prima del Pinocchio ci avevano pensato i grandi sciatori come Zeno Colò, Celina Seghi, Vittorio Chierroni e molti altri, a scolpire con lettere immortali il nome dell’Abetone nella storia dello sport. Il Pinocchio ha continuato a tenere alto questo marchio di qualità in questi 42 anni. Anche quest’anno faremo tutto quanto è possibile per continuare a tenere alto il nome della nostra bella cittadina. Aspettiamo i ragazzi e le loro squadre per accoglierli come meritano". A Cortina, la Regione Toscana è stata rappresentata dal consigliere Diego Petrucci (in foto con l’assessore della Regione Veneto Elena Donazzan), che da queste montagne trae origine ed è ancora consigliere nel Comune di Abetone Cutigliano: "E’ stato un onore rappresentare il consiglio regionale toscano alla conferenza di presentazione della 42esima edizione del Pinocchio sugli Sci a Cortina d’Ampezzo. E’ una delle competizioni sciistiche dedicate a bambini e ragazzi tra le più importanti a livello internazionale. Negli anni ha visto la partecipazione di campioni illustri come Deborah Compagnoni, Lara Magoni, Jure Kosir, Tina Maze, Elisabeth Goergl e molti altri. Si tratta di una serie di gare itineranti partite quest’anno da Courmayeur il 14 gennaio e che si concluderanno nel comprensorio di Abetone-Cutigliano con le Finali Nazionali e Internazionali dal 22 al 28 marzo. Quest’anno sono iscritti quasi 8mila atleti e in 1.700 arriveranno ad Abetone per le Finali. Nei giorni del Pinocchio sugli Sci il nostro territorio diventa la capitale mondiale di questo sport e migliaia di persone provenienti da tutto il Mondo visitano le nostre montagne. La manifestazione è cresciuta di anno in anno diventando un punto di riferimento dello sci internazionale: non possiamo che ringraziare sentitamente coloro che, per primi, hanno voluto una simile iniziativa sulla Montagna Pistoiese". Andrea Nannini