"Legami" sbarca a Pistoia Assunzioni e aperture lunghe "Così rivitalizziamo il centro"

Il mistero è stato svelato pochi giorni fa, quando il marchio è comparso sulle vetrine del civico 6. In via Buozzi, al posto di Guess, arriva Legami, noto brand milanese di cartoleria e oggettistica che negli ultimi anni sta spopolando tra i teenager e non solo, prendendo campo in molte città italiane. Come avevamo raccontato sulle colonne de La Nazione, Stefano Talamoni, presidente della società L.A. Retail che gestisce il Tally Weijl di Viareggio e ben sette punti vendita Guess in Toscana (più uno a La Spezia), aveva deciso lo scorso luglio di chiudere l’esperienza di Pistoia per iniziarne una nuova. E ora ne spiega i motivi. "Innanzitutto, va precisato che la scelta è stata fatta di comune accordo con Guess – racconta Talamoni – che rimane la nostra azienda di riferimento. Semplicemente il negozio di Pistoia, pur lavorando bene, era troppo piccolo per il format attuale del brand. In un negozio di circa 60 metri quadri, non riuscivamo a esporre tutto il prodotto del marchio. Basti pensare che la Guess di Viareggio è circa 1200 metri quadrati. Quindi abbiamo dovuto chiuderlo a malincuore – rivela –, perché era impossibile ampliarlo. Non è che noi non crediamo in Guess, anzi. Magari riapriremo, se troviamo un locale più grande".

Da qui la scelta di puntare su Legami e quindi su un settore completamente diverso, ma forse più adatto sia allo spazio sia al tipo di clientela che ora frequenta il centro, ovvero i giovanissimi. "Abbiamo deciso di puntare su un’azienda nuova, giovane e fatta per i giovani – Continua Talamoni –. Sono negozi molto colorati, freschi, dove si possono trovare sia oggetti di cancelleria che oggetti per la casa che regali simpatici e divertenti. Insomma, prodotti che possono soddisfare non solo i teenager ma anche gli adulti e a prezzi giusti, accessibili a tutti e proprio per questo rimarranno fissi tutto l’anno, senza sconti".

L’inaugurazione è prevista per metà settembre e Talamoni conferma che non solo verranno le due storiche commesse dell’ex Guess rimarranno anche nel nuovo negozio, ma verranno assunte due nuove commesse, anche perché l’idea è quella di ampliare l’orario e di includere stabilmente l’apertura domenicale. Un modo per cambiare la tendenza del centro, con Talamoni ha le idee ben chiare su quale sia il peso delle amministrazioni locali sulla capacità di attrattiva dei centri storici e su chi debba esserne veramente il propulsore. "Oggi giorno nei centri città c’è meno gente, questo è evidente – spiega – ma presto vedrete quanta gente porterà Legami, perché i centri storici li fanno le attività, non i Comuni. Sono gli imprenditori che devono darsi da fare e rischiare, trovare nuove iniziative. Anche per questo, noi abbiamo deciso di cambiare e oltretutto assumeremo perché Legami sarà uno di quei negozi che deve essere aperto sempre dalle 9.30 la mattina fino alle 20 orario continuato, domenica compresa. Almeno inizialmente. Poi, ovvio, valuteremo anche in base al flusso di persone che avremo. C’è sempre qualcuno che nella propria città fa un giro e se trova le attività aperte, ci vanno. Tutto questo rende il centro più vivo, cosa che invece adesso, in città come Pistoia, non avviene. Speriamo di aiutare a invertire la tendenza – conclude – , magari portando anche gente agli altri perché la concorrenza è l’anima del commercio".

Andrea Biagioni