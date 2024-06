Le stagioni del Psb Under 21. Il ritrovo dopo venticinque anni

Una serata particolare, di grande festa e di ricordi per una stagione storica. A distanza di 25 anni dal campionato 1998/99 vinto in maniera trionfale dal Psb (Pontelungo-Spazzavento-Bonelle) Under21 regionale la squadra dell’epoca si è ritrovata al "Cavallino Rosso" di Valenzatico per passare qualche ora insieme e ricordare quei momenti indimenticabili con lo sponsor dell’epoca, fortemente legato al team, che era "F.A.R. Autoricambi".

La squadra era guidata da mister Enrico Luchetti che sapeva di avere tra le mani una vera corazzata che dominò quel campionato, grazie anche al sostegno di tanti amici pronti a fare il tifo e che rendevano il campo "Frascari" un fortino difficilmente inespugnabile, affiancati da una dirigenza che non ha mai fatto mancare niente. Del resto, quando chiudi una stagione con sole 3 sconfitte e 115 gol segnati vuol dire che le qualità le hai e quel gruppo, a distanza di 25 anni, si sente sempre particolarmente unito e vincente.

Questa la rosa del Psb 98/99: Leonardo Calamai e Mario Melani (portieri); Tommaso Sforzi, Marco Ussi, Alessandro Mollo, Giacomo Vignali, Angelo Belluomini, Alessandro Biagini (difensori); Francesco Baldi, Rossano Di Sessa, Giulio Ferri, Stefano Foiani, Massimiliano Giannini, Emanuele Giudice, Francesco Giusti, Alessio Mangoni, Edoardo Verniani, Paolo Boccardi (centrocampisti); Francesco Cimini, Simone Porta, Riccardo Ravelli, Emanuele Bartoli, Andrea Carmignani (attaccanti).

S.M.