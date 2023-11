Le scuole si preparano alle iscrizioni. Ecco la mappa di tutti gli open day

E’ tempo di scuole aperte a Pistoia. Tutti gli istituti, già da questo mese, stanno organizzando momenti di incontro con la comunità pistoiese per presentare la propria offerta formativa. Come ogni anno, infatti, i genitori, soprattutto nelle ultime settimane dell’anno, dovranno decidere la scuola per i propri figli che si iscrivono per la prima volta o che cambiano semplicemente l’ordine di scuola. Per quanto riguarda le scuole superiori di Pistoia, il passaggio più critico per gli studenti, i primi appuntamenti sono fissati già da questo mese. L’istituto Fedi Fermi aprirà le porte alle famiglie, della sede Fedi, su prenotazione, sabato 18 novembre dalle 14 alle 17. Stessa cosa per sabato 25 novembre e sabato 16 dicembre. Per il Fermi appuntamento dalle 15 alle 18 venerdì 17 novembre, sabato 2 dicembre e sabato 13 gennaio 2024. Sono previsti anche laboratori aperti, dalle 15 alle 17, mercoledì 6 dicembre e mercoledì 12 dicembre. Il liceo scientifico Savoia invece sarà aperto nei giorni di sabato 16 dicembre e sabato 20 gennaio 2024, dalle ore 15 alle ore 19, per incontrare alunni e genitori e presentare l’offerta formativa e l’organizzazione della scuola. Passando all’istituto Pacini, gli open day per le iscrizioni si terranno nei giorni 2 e 16 dicembre e il 13 gennaio 2024. Dalle ore 15 alle ore 18 gli studenti interessati e le loro famiglie potranno visitare la scuola e ricevere tutte le informazioni sugli indirizzi di studio presenti nell’istituto, l’accesso è libero.

Il liceo Forteguerri accoglierà gli studenti nella sede di Corso Gramsci sabato 18 novembre, venerdì 15 dicembre e sabato 13 gennaio 2024. Tutti gli appuntamenti saranno dalle 15 alle 18 del pomeriggio. Per quanto riguarda l’indirizzo musicale ci sarà un open day dedicato, giovedì 21 dicembre, dalle 14.30 alle 17.30 con lezioni aperte di strumento. Il liceo artistico Petrocchi, aprirà le porte il 2 dicembre, il 16 dicembre e il 20 gennaio 2024 dalle 16 alle 18. Non sono ancora note le iniziative degli istituti professionali, ma sicuramente apriranno gli spazi agli studenti già dal mese di dicembre. Date prestabilite invece negli istituti comprensivi del territorio (infanzia, primarie e medie del territorio). Tutti le informazioni utili sono disponibili sui rispettivi siti web delle scuole. Intanto le ultime classi di ogni ciclo sono già impegnate con attività di continuità nel proprio comprensivo.

M.M.