Le multe sono in calo. Soldi per luce e sicurezza

Un totale di 415mila euro, per una stima oltretutto inferiore del 7% rispetto a quelle prevista in un primo momento per lo scorso anno. A tanto ammonta la recente quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada effettuata dal Comune, per quel che concerne il 2024. Nei giorni scorsi, la giunta Romiti ha inoltre approvato con una delibera la destinazione dei proventi delle multe, visto che secondo la legge una parte della cifra deve essere utilizzata per la realizzazione di interventi legati alla sicurezza stradale. Una somma che si dovrebbe attestare sui 106mila euro, già ripartita: circa 37mila euro serviranno ad esempio per finanziare le operazioni di manutenzione dell’illuminazione pubblica, mentre altri 21mila saranno necessari per manutenere la segnaletica stradale. Fra le varie voci, ci sono poi 10mila euro che dovrebbero contribuire ad opere manutentive da portare a termine sulle strade comunali. Per un ammontare complessivo delle contravvenzioni che appare come dicevamo in calo, se non altro prendendo come riferimento gli ultimi dodici mesi: la previsione del 2023 ammontava infatti a 445mila euro. E che appare ancor più bassa se paragonata al pre-Covid, visto che le previsioni legate al 2020 parlavano di entrate derivanti da sanzioni amministrative superiori ai 486mila euro.

L’unica annualità in controtendenza è rappresentata dal 2021, dove anche a causa dei risvolti della pandemia e delle limitazioni alla mobilità imposte dai vari dpcm l’importo indicato ad inizio di quell’anno fu di 384mila euro. Si prevede quindi un calo delle contravvenzioni, ma in linea teorica le ultime previsioni potrebbero essere riviste al rialzo a determinate condizioni. E gli automobilisti, ad ogni modo, sono avvisati.

Giovanni Fiorentino