Le festività e la fede. Tanti momenti in Diocesi. Le messe del vescovo

Accendere l’albero, allestire il presepe, preparare il vischio, scambiarsi regali. Il Natale è magia e calore. Ma anche molto altro. E un momento intenso ed importante per la fede in un tempo, questo, ancora complesso per l’uomo, segnato da guerre nel mondo ed episodi di violenza. Sono giorni, questi, ricchi di appuntamenti liturgici e le celebrazioni. E sarà così anche sul nostro territorio. Il vescovo monsignor Fausto Tardelli celebrerà la solennità del Natale in Cattedrale mercoledì 25 dicembre alle 11 con la messa pontificale. Una celebrazione solenne. L’altro appuntamento importante – spiega una nota – è previsto domenica 29 alle 18 per la messa di apertura del Giubileo in Diocesi: dopo che la vigilia di Natale, a Roma, si terrà la solenne apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, che sancirà l’inizio ufficiale del Giubileo ordinario 2025.

Per la fine dell’anno il vescovo Tardelli presiederà anche la messa di ringraziamento con il canto del Te Deum nei primi vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio il 31 dicembre alle 18. Per l’Epifania il prelato presiederà invece la messa pontificale delle 11 in Cattedrale. La celebrazione sarà preceduta dalla prima edizione del Corteo dei Re Magi – un momento molto bello e toccante della tradizione –, che vedrà coinvolti numerosi figuranti coordinati dalla Cattedrale di San Zeno con la collaborazione del Comitato cittadino, i quattro rioni, la Compagnia dell’Orso e la partecipazione della parrocchia di San Paolo. Per arrivare preparati al Natale – spiega la Diocesi di Pistoia – segnaliamo anche gli orari delle confessioni nel vicariato di città. In Cattedrale dal lunedì al sabato (escluso il giovedì) nei seguenti orari: 10-12 e 16,30-17,30; in parrocchia a San Paolo, martedì 24 dicembre dalle 16.30 alle 18.30; alla Basilica della Madonna ogni sabato dalle 11 alle 12.30; nella chiesa di San Bartolomeo venerdì 20 dalle 15.30 alle 18.00. Alla Chiesa di San Francesco le confessioni sono previste lunedì 23 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 15alle 19; martedì 24 dicembre dalle 15 alle 19

Nell’occasione, sempre la Diocesi ricorda anche i seguenti orari delle Messe nel centro storico di Pistoia durante l’ottava di Natale: giovedì 26 dicembre, per la Festa di Santo Stefano, gli orari della Messa sono quelli festivi in Cattedrale di San Zeno (orari 11-18) e nella chiesa di Santo Stefano del Monastero delle Clarisse (alle 10.30).