Le buone abitudini riducono il cambiamento climatico

Eventi metereologici estremi, sono sempre più frequenti e le cause sono da collegare al riscaldamento globale e al conseguente aumento delle temperature medie. L’ONU ha inserito la lotta ai cambiamenti climatici nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e per evitare conseguenze catastrofiche sono stati stipulati gli "Accordi di Parigi" con l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura globale al di sotto dei 2° C, adottando energie rinnovabili e riducendo le emissioni di gas serra. Purtroppo il cambiamento climatico non può essere fermato del tutto, ma possiamo rallentarne gli effetti. Tutti, nel nostro piccolo, possiamo contribuire mettendo in atto semplici gesti quotidiani, come ad esempio ridurre gli sprechi energetici evitando di lasciare in stand-by gli elettrodomestici, spegnendo la luce ogni volta che si esce da una stanza; ridurre il consumo di acqua preferendo la doccia al bagno; ridurre i propri rifiuti differenziando e riciclando in modo corretto; rendere i propri spostamenti sostenibili, muovendosi in città con i mezzi pubblici. Inoltre, per ridurre i danni causati dagli eventi estremi, come quello che ha colpito il nostro territorio, è fondamentale adottare misure di prevenzione e di gestione del rischio, rinforzando le infrastrutture esistenti, come ad esempio ponti e argini, e una giusta conservazione dell’ambiente tenendo puliti i letti dei fiumi e dei torrenti. Sono semplici accorgimenti, ma che possono fare la differenza.