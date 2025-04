Le bellezze di Pistoia protagoniste del programma "Le meraviglie"

Pistoia, 12 aprile 2025 - Nasce tutto durante un giro tra i banchi del mercato ambulante settimanale, le chiacchiere e i racconti alzando gli occhi alla meraviglia: il palazzo del Comune, la Cattedrale, il Campanile, il Battistero. Pistoia protagonista domenica 13 aprile del programma di Rai Radio 3 “Le meraviglie. In cammino per l’Italia”, voce narrante quella dello storico dell’arte, navigatore e scrittore Lorenzo Cipriani. Attraversando la Piazza il programma introduce il pubblico in ascolto alla storia di Lucio Sergio Catilina evocata dalla omonima Torre fino ad arrivare al presente della elegante installazione dell’artista contemporaneo Daniel Buren con i suoi tessuti in bianco e nero all’esterno del Palazzo dei Vescovi, la trasmissione dunque sarà un invito a conoscere ed esplorare un luogo ricco dal punto di vista artistico ma risparmiato dal turismo di massa.

Lorenzo Cipriani richiama anche gli eventi che caratterizzano il panorama culturale della città: come il Pistoia Blues che si terrà a luglio oppure la XVI edizione dei Dialoghi di Pistoia (dal 23 al 25 maggio). La puntata sarà poi riascoltabile sulle pagine delle Meraviglie come anche altre dedicate alla Toscana e al territorio d i Pistoia, per esempio la Fattoria di Celle raccontata da Sandro Veronesi. Le meraviglie è il programma di racconto dei luoghi di Rai Radio 3 a cura di Diego Marras e Federica Barozzi in onda alle 10:15 il sabato e la domenica. Dal 2017 con più di settecento puntate narratori di eccezione descrivono i luoghi del cuore a volte iconici a volte sconosciuti. L’insieme di questi racconti, tutti su Rai Play sound, sono altrettante tessere di un ricco e articolato palinsesto che restituisce le molteplici articolazioni del patrimonio paesistico e artistico italiano.