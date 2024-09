L’Arma ha compiuto 210 anni. Associazione Carabinieri in festa

Il presidente Ivano Binchi, Cavaliere e Maestro del Lavoro (foto), e il Consiglio dell’Associazione Nazionale Carabinieri, “Sezione Medaglia d’Oro al Valor Militare Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto” di Casalguidi, annunciano il programma dei festeggiamenti per i 210 anni dalla Fondazione dell’Arma che si svolgeranno domenica, 22 settembre, a Casalguidi. Alle 10.30 la messa nella Chiesa Parrocchiale di Casalguidi. Alle 11.30 deposizione della corona al monumento dedicato all’eroe Salvo D’Acquisto nella piazza a lui intitolata. Alle 13 pranzo conviviale al Discepolo di Montecatini.

"Il festeggiamento – si legge nella nota – è dedicato ai 210 anni dalla Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, avvenuta il 13 luglio del 1814. Oggi siamo uniti a 40 anni dalla nascita e dalla inaugurazione della nostra Sezione, avvenuta nel 1984, quando un gruppo di ex appartenenti all’Arma, fedeli ai principi dell’Istituzione e al sodalizio, dettero vita alla Sezione di Casalguidi. A loro va il nostro più sentito riconoscimento". Parteciperanno il comandante provinciale colonnello Fabio De Rosa, il comandante della Compagnia di Pistoia, colonnello Antonietta Petrone, l’ispettore dell’Associazione Nazionale Carabinieri per la Toscana, Generale di Divisione Luigi Nardini, il sindaco di Serravalle Piero Lunardi, il Generale Salvatore Scafuri, presidente della sezione Anc di Quarrata, Pistoia, Monsummano e Agliana, i comandanti delle Stazioni di Pistoia, Casalguidi, Bottegone e Serravalle Pistoiese. Sarà premiata la Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo. Sarà premiata la moglie di un carabiniere e saranno premiati, con la medaglia d’argento personalizzata, per i 40 anni di presenza, i carabinieri ausiliari: Antonio Andreini, Giancarlo Biagini, Riccardo Biagini, Marco Frosini, Alessio Luigi Gargini (tenente), Alessandro Giannini, Raffaello Niccolai, Pier Giovanni Pacini, Andrea Pratesi, Marco Pratesi, Giuseppe Pellegrini, Marco Tasselli e Massimo Tesi oltre al familiare Franco Bolognini, Alessio Biagini ed Eugenio Biagini.