L’amore secondo i ragazzi del liceo artistico. Da "Artistikamente", le opere di Tiberio Bartolini

Fine settimana lungo all’insegna delle mostre d’arte. Ieri è stata inaugurata la mostra "Dove nasce l’amore", a Villa Stonorov, sede della Fondazione Vivarelli. Protagonisti sono i lavori dedicati al tema dell’amore realizzati dagli allievi del Liceo Artistico Petrocchi di Pistoia e della Scuola di Vainella di Prato, insieme alle opere di Daniela Billi e Roberto Casati, già collaboratore di Guccio Gucci e altre prestigiose maison del lusso, che cura l’intero progetto. Visitare la mostra (fino al 20 maggio) è un’occasione per compiere un viaggio tra suggestioni e riflessioni, dove l’amore viene declinato nelle mille sfaccettature. L’esposizione è aperta dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 18, il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13 (info: 0573.477423). Secondo appuntamento alla Galleria Artistikamente di via Porta al Borgo 18, dove oggi s’inaugura la mostra personale di Tiberio Bartolini, artista venuto a mancare prematuramente lo scorso 21 ottobre all’età di 52 anni. La mostra dal titolo "Anime", a cura della storica Cassandra Maria Buralli, riunisce le ultime opere dell’artista, grandi tele attraversate da getti di colore, capaci di restituire la fugacità degli sguardi e dei volti ritratt. Un percorso che mostra anche uno spaccato di quelle che sono state le sue ricerche come architetto e interior designer. La mostra resterà aperta fino al 25 maggio. L’inaugurazione vedrà la partecipazione della curatrice, dei rappresentanti della galleria promotrice Artistikamente, Marta Babbini e Patrizio Basetti, e della musicista Anastassia Ossipova. L’evento è promosso e patrocinato dai Comuni di Pistoia e di Borgo a Buggiano e dal Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi e Massa.