Laboratori e giochi. Un programma per tutti bambini e genitori: "Riabitiamo la città"

Letture, laboratori, giochi della tradizione e tante esperienze per i bambini insieme ai genitori. Da ottobre a dicembre un programma di iniziative in città e nelle aree a loro dedicate, organizzate dai servizi educativi e in particolare dalle Aree Blu, Gialla, Verde e Rossa. "Il progetto delle aree bambini - ha detto l’assessore all’educazione Benedetta Menichelli - rappresenta un esempio innovativo di offerta formativa che affonda le sue radici nella ricchezza delle esperienze educative dei nidi, delle scuole dell’infanzia e dei laboratori. Le aree bambini nascono con connotazioni e focus d’interesse diversi, dando valore a linguaggi importanti per i piccoli, come quello artistico, scientifico e simbolico. I bambini possono trovare contesti fortemente caratterizzati rispetto allo specifico dell’area per intraprendere percorsi innovativi e sperimentali". Ecco le iniziative in programma nelle aree bambini: Piantastorie, all’area Verde, ogni mercoledì dalle 16.30 alle 18, per i bambini dai 5 agli 8 anni con letture e laboratorio. Là fuori, sempre in area Verde, dal 26 ottobre dalle 16.30 alle 18 incontri rivolti a genitori e bambini insieme e incontri per soli genitori. "Ascoltami", area Gialla, nei giorni 16 novembre e 6 dicembre dalle 18 alle 19.30 (come si racconta una storia) percorso rivolto agli adulti e alla loro parte bambina. "Prendersi cura dei genitori" nei mesi di novembre e dicembre dalle 17 alle 18.30, occasioni di incontro nell’Area bambini Blu, di laboratorio con genitori e insegnanti dei Servizi Educativi del Comune di Pistoia. "Area notte" il 14 dicembre alle 20.45 a dormire all’Area bambini Gialla, la casa delle storie. Incontro rivolto a genitori e bambini di 5 anni, con storia della buonanotte e a seguire sogni fantastici.

Ed ecco il programma in città: "Ci mettiamo il cuore", novembre e dicembre dalle 9 alle 11.30, percorso solidale in città con bambini e insegnanti dei Servizi Educativi del Comune. "Giochiamoci la città", il 24 novembre dalle 16.30 alle 18.30 un pomeriggio con i giochi della tradizione in piazza Duomo. I

l 13 dicembre - il giorno più corto che ci sia - dalle 16.30 alle 18 iniziativa in città rivolta ai bambini dai 5 agli 8 anni, prenotazioni all’area bambini Blu. Per lo spazio piccolissimi dell’Area bambini Rossa è previsto il programma "Prendersi a cuore … Incontri preziosi di parole gentili e fiduciose", appuntamenti con esperti su tematiche e aspetti della crescita dei bambini da 0 a 3 anni. Gli incontri possono avvenire al mattino alle ore 10.15 oppure al pomeriggio alle ore 16.15. Lo Spazio Piccolissimi offre occasioni di laboratorio come "Per Fare Insieme" rivolto ai genitori e Laboratorio Cucire con cura (novembre, gennaio, marzo). Storie fatte a mano, suggerimenti per realizzare un pannello morbido per far sentire ai bambini la vicinanza e l’affetto raccontando storie. Il prossimo anno: il laboratorio "Microcosmo di Carta" (febbraio) e Yoga per unire grandi e piccoli (maggio-giugno).

"Questi programmi offrono occasioni di crescita per i bambini - ha spiegato Federica Taddei, dirigente dei servizi educazione e istruzione del Comune di Pistoia -, ma saranno anche occasioni per le famiglie per fare passeggiate o laboratori, esperienze rivolte anche solo agli adulti oppure con i bambini". Le prenotazioni: Area bambini Blu tel. 0573 570744, areablu@comune.pistoia.it; Area bambini Gialla tel. 0573 32640, areagialla@comune.pistoia.it; Area bambini Verde tel. 0573 453332, areaverde@comune.pistoia.it; Area bambini Rossa tel. 0573 34876, arearossa@comune.pistoia.it.

