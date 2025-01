La ’vecchina’ atterra in piazza. Dolci e caramelle ai piccoli. Al suo fianco spunta un clown

QUARRATAHa fatto una tappa anche a Quarrata la Befana, ieri pomeriggio, per la gioia di tanti bambini e bambine che l’hanno attesa con trepidazione. Già dal primo pomeriggio nella piazza Risorgimento illuminata dalle lucine natalizie, era stata allestita una postazione con gli amplificatori e la presenza di un Dj per intrattenere con la musica i piccoli impazienti, mentre un pagliaccio cercava di tenerli occupati. Non appena si è fatto buio, intorno alle 17,30, la vecchina con la scopa magica si è calata dal cielo, servendosi dell’ausilio di una gru per scendere nella piazza del centro cittadino, ormai piena di gente. Incitati dal clown i bambini con il naso all’insù hanno urlato "Befana Befana" per alcuni minuti, finché finalmente in una nuvola di coriandoli la si è vista scendere lentamente.

Illuminata da un faro, la Befana salutava tutti dall’alto continuando a lanciare coriandoli. Fazzoletto in testa da cui spuntavano i capelli grigi, gonnellone, scialletto e grosso sacco sulle spalle, appena atterrata la vecchina ha chiesto subito una sedia per potersi mettere seduta, stanca e acciaccata dopo il lungo viaggio attraverso il cielo pistoiese a cavallo della scopa. Ad "aiutare" la Befana nell’impresa di raggiungere piazza Risorgimento per distribuire le caramelle sono stati come negli scorsi anni i tanti volontari della Misericordia di Quarrata che hanno organizzato l’evento all’interno del programma Natale 2024 a Quarrata.

Si è chiuso così il lungo calendario di eventi iniziato il 30 novembre con l’accensione delle luminarie. Ieri era anche l’ultimo giorno della Quarrata glaciale in piazza Fabbri dove era stata allestita la pista di pattinaggio su ghiaccio, attrazione che come ogni hanno ha fatto divertire e aggregare tanti giovani.

Daniela Gori