La vecchia scuola diventa un nido. Sarà demolita e poi ricostruita

Riconversione dell’ex scuola primaria di Catena in asilo nido con fondi Pnrr e acquisto del terzo lotto dei locali per la nuova biblioteca. Due importanti provvedimenti approvati nel consiglio comunale di lunedì 25 novembre. Per l’ex scuola di Catena, che sarà demolita e ricostruita per essere destinata ad asilo nido, il comune di Agliana ha ottenuto un milione e 446mila euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il provvedimento era contenuto nell’ambito dell’approvazione delle variazioni al Documento unico di programmazione e al bilancio triennale, illustrate dall’assessore al bilancio Ambra Torresi. I due provvedimenti sono stati approvati a maggioranza (dieci voti favorevoli) e cinque voti contrari dell’opposizione (Pd e Agliana in comune). I capigruppo dell’opposizione Guido Del Fante (Pd) e Silvia Pieri (Agliana in comune), pur dichiarando di avere a cuore il futuro dell’ex scuola di Catena, hanno contestato il metodo di lavoro della maggioranza: "Poco chiaro, con provvedimenti inseriti all’ultimo momento e senza adeguata documentazione". L’ex scuola di Catena venne chiusa dall’amministrazione nel gennaio 2021 per problemi strutturali, con trasferimento provvisorio degli alunni in altri locali. Successivamente è stata costruita la nuova scuola primaria in via Mallemort de Provence, inaugurata a maggio 2024 e aperta con l’inizio dell’anno scolastico 2024-2025. Con un successivo ordine del giorno è stato approvato l’acquisto del terzo lotto per realizzare la nuova biblioteca comunale nel locali ex Coop che si affacciano su via Puccini: favorevole la maggioranza e astensione dell’opposizione. Il sindaco Luca Benesperi ha informato che il consiglio di amministrazione di Unicoop Firenze ha approvato la vendita del terzo lotto.

"Il locale ha una superficie complessiva di 250 metri quadri – ha spiegato il sindaco –. Il valore commerciale è stimato in 250mila euro, ma sarà acquistato per 200mila euro, con spese a carico dell’Ente per un totale di 215mila euro. Con l’approvazione del consiglio comunale possiamo procedere a stipulare il contratto e contiamo di completare i lavori entro un anno. La nuova biblioteca era attesa da anni ed era nei nostri obiettivi. Un risultato ottenuto grazie al lavoro dell’amministrazione, dell’assessore Maurizio Ciottoli e degli uffici". A dicembre 2023 l’amministrazione Benesperi aveva acquistato i primi due lotti dei locali ex Coop. Con l’acquisto del terzo lotto la nuova biblioteca avrà una superficie totale di circa 800 metri quadri. Il costo totale è stimato in un milione e 675mila euro (comprensivo di ristrutturazione e allestimento), finanziato con risorse dell’amministrazione comunale e un contributo della Fondazione Caript.

Piera Salvi