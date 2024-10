La tradizionale Corsa dei camerieri. Studenti-atleti si sfidano in centro

Al pari di una grande classica del ciclismo torna puntuale in questo periodo dell’anno a Montecatini l’appuntamento con la corsa dei camerieri. La partenza è prevista domenica 20 ottobre alle ore 16 in piazza del Popolo, dove gli studenti dell’alberghiero Martini si contenderanno la vittoria su di un circuito all’interno della Ztl e dell’area pedonale. Si tratta di un circuito che prevede l’arrivo nuovamente in piazza. Questa particolare kermesse podistica, nata ad inizio del secolo scorso a Parigi , conosciuta e divenuta famosa col nome di "Course des garçons du Cafe" ha ripreso ad invadere i Boulevardes solo a marzo di quest’anno, dopo un lungo stop. Invece quella che andrà in scena domenica prossima a Montecatini è la tredicesima edizione di una manifestazione che si è fermata solo per il Covid-19 e dal 2014 è intitolata a Nerio Natalini, indimenticato insegnante dell’istituto Martini, maestro di vita per centinaia di allievi, stimato professionista dell’hotellerie, scomparso nel 2013. Una figura esemplare che credeva molto nel significato gratificatorio di tale competizione, che di fatto, almeno per un giorno, dava doveroso risalto a coloro che svolgono con passione e professionalità la propria attività lavorativa. Animati dal medesimo spirito con il quale l’evento nacque nella Ville Lumière, circa quaranta studenti dell’alberghiero, vestiti in tenuta lavorativa e muniti dell’immancabile vassoio, si daranno battaglia per le vie del centro, sul percorso delimitato dalla zona pedonale. Vincerà chi avrà la miglior combinazione tra piazzamento e penalità totalizzate, come da regolamento, quindi rigorosamente senza correre.

Ogni studente-atleta rappresenterà un’attività imprenditoriale, come nelle precedenti edizioni, ovvero un bar, un ristorante, un albergo. Ci saranno poi dei premi speciali in ricordo di persone che si sono distinte in città negli ultimi anni in questo ambito. È stato infatti introdotto un nuovo riconoscimento da dedicare ad una figura indimenticabile che ci ha lasciati quasi un anno fa ovvero Gianpaolo Becchi in arte Ramon. Con le sue idee innovative, ha rappresentato per decenni l’innovazione in Valdinieviole, lanciando locali di cui tutt’ora si parla con grande nostalgia. Il premio "Carisma e Professionalità" verrà legato al suo nome da questa edizione in avanti, mentre il premio "Eleganza e Portamento" sarà dedicato a Stefano Biondi come lo scorso anno. Allieteranno il pomeriggio in piazza gli artisti della "Sbanda 78", interverrà anche la nuova Miss Montecatini, presenta Alessandro Martini.

Giovanna La Porta