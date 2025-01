La scomparsa di Linda, la famiglia Natali ringrazia per l’affetto

Ha destato profondo cordoglio in città e nel resto della Valdinievole la scomparsa, ad appena 48 anni, di Linda Natali, madre di due figlie di 14 e sei anni. Figlia di Franco, un giocatore che ha scritto la storia della pallacanestro termale con il Montecatini Sporting Club, ha lasciato anche la mamma Donatella e il fratello Fabio. Centinaia di persone hanno partecipato alla cerimonia funebre, officiata nella chiesa di Sant’Antonio, a testimonianza della profonda amicizia e dell’affetto a cui erano legati a Linda. I famigliari sono rimasti molto toccati da tutto questo. "Donatella, Franco e Fabio Natali – dicono in un breve comunicato - ringraziano tutti coloro che dimostrandosi presenze sempre care, hanno accompagnato il loro grande dolore. Il ricavato delle donazioni sarà devoluto alla Fondazione Ant". Nata a Bologna nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti, Fondazione Ant Italia fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. Linda era molto educata e affabile con la gente, tant’è che anche chi la conosceva appena ha voluto partecipare alle sue esequie. Un dolore fortissimo quello del padre Franco, la leggendaria ala del Montecatini Sporting Club, che dopo aver giocato anche con la Virtus Bologna, fu uno dei protagonisti della promozione in serie B del basket termale, e della madre Donatella. Accanto a loro c’era Gino, lo zio di Linda, insieme ai suoi familiari. Anche lui un mito della pallacanestro montecatinese, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, ha iniziato la carriera come general manager a Montecatini, arrivando poi alla Olimpia Milano e alla Virtus Roma. Linda era sempre rimasta sorridente e gentile con tutti, come quando lavorava al bar del Palaterme. Ha continuato a vivere finché la malattia ha preso il sopravvento, mettendo sempre le figlie al centro della sua esistenza.

Daniele Bernardini