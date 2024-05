La scelta del candidato Pasquinelli: "Bisogna partire dalle piccole cose"

Ha ancora negli occhi, e soprattutto nella mente, le giornate che da bambino trascorreva a Posola, una delle tante frazioni che compongono il comune di Sambuca Pistoiese, con i nonni e poi con i suoi genitori. Ed è in quei ricordi che Maurizio Pasquinelli, 61 anni, geometra che svolge la professione a Pistoia, ha deciso che poteva essere arrivato il momento di fare qualcosa di concreto. "Quando poi ho letto che c’era il rischio commissariamento in Comune perché non c’erano candidati a sindaco mi sono posto diverse domande. Alcuni amici mi hanno chiesto di potermi interessare e alla fine ho accettato", racconta Pasquinelli. Oggi guida la lista civica "Noi per Sambuca" che ha l’appoggio del centrodestra unito (Fdi, Lega, Forza Italia) ai quali si è unita, come sta succedendo a Pieve a Nievole, anche Italia Viva che quindi, a queste latitudini, non va col Pd.

"Ho dalla mia parte questa coalizione, con la scelta di italia Viva di sostenere la mia candidatura per seguire un percorso già portato avanti altrove" spiega il candidato. La lista verrà presentata sabato 11 maggio alle 17.30 al circolo Mcl di Pavana al termine di un percorso che va avanti da settimane per Pasquinelli che ha iniziato a farsi conoscere nelle numerose frazioni. "Sono dell’idea che in un comune come il nostro, così piccolo, per fare bene il ruolo da amministratore bisogna partire dalle piccole cose – osserva Pasquinelli – e quindi pensare di avere i servizi come la Posta, un bancomat, negozi di generi alimentari e avere collegamenti adeguati di trasporto pubblico. Per fare tutto questo, e combattere quindi lo spopolamento di questo angolo di Appennino, è fondamentale riuscire a mettere in piedi delle sinergie con comuni limitrofi e sono sicuro che con Pistoia potremo arrivare a ottenere rapporti proficui. Un obiettivo importante è quello di riportare persone a vivere quassù, dove le case costano il 70% in meno che nella piana, ma, magari, manca molto del resto".

Quindi sarebbe dell’idea di una fusione con Pistoia e non del referendum per l’annessione all’Emilia Romagna, due argomenti molto caldi nel corso del mandato Micheletti? "Non dico questo, anche perché non so se effettivamente c’è stata una proposta concreta da parte del Comune di Sambuca per la fusione con Pistoia, ma solo sinergie per sviluppare il territorio, anche dal punto di vista turistico: per esempio, riaprire i tanti ostelli che ci sono per ripartire e pensare ad altre attività collegate". Pasquinelli è al debutto in politica e, al momento, la lista ha già l’ok per avere al suo interno sette candidati: "Espressione – conclude – delle varie frazioni che compongono la nostra comunità. Resta qualche giorno per completarla". Gli altri appuntamenti: domenica alle 17.30 alla biblioteca di Taviano e il 18 maggio, alle ore 17, alla Misericordia di Treppio.

Saverio Melegari