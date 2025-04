La sanità e la qualità della vita: oggi l’incontro con l’assessore Bezzini

Ci sarà questo pomeriggio, a partire dalle ore 16, l’assemblea pubblica al circolo Mcl di Pavana dedicata al mondo della sanità territoriale, un argomento particolarmente sensibile in questa fase storica sul nostro Appennino, alle prese con una carenza generale di medici di medicina generale che comporta grossi disagi alla popolazione, in particolar modo ai tanti anziani. Un appuntamento particolarmente atteso che, quasi sicuramente, vedrà la presenza di numerose persone e anche degli esponenti politici del posto per provare ad individuare le giuste soluzioni.

Una assemblea che vedrà come protagonisti il sindaco di Sambuca Pistoiese, Marco Breschi, che in queste settimane è andato ben oltre i confini comunali con i suoi appelli ai medici, e anche al ministro della sanità Orazio Schillaci, cercando di far capire come, in fin dei conti, svolgere il servizio in questa parte di confine della Toscana non è poi così male. Al suo fianco il segretario provinciale di Spi-Cgil Andrea Brachi, ma sarà fondamentale la presenza dell’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini che potrà toccare con mano l’emergenza reale di un comune che non ha più un dottore né la guardia medica una volta a settimana da oramai un mese e mezzo e far capire ai sambucani le soluzioni per cercare di risolvere il problema.

"Come Spi-Cgil di Pistoia e della Montagna, con il Comune di Sambuca, abbiamo organizzato questo incontro – ricorda Brachi – ci preme affrontare la questione dei servizi sociosanitari soprattutto nelle aree interne visto che si parla di angoli, fra cui Sambuca, oramai desertificati. Chiudono gli sportelli bancari, le Poste, il trasporto pubblico è carente, poche scuole, niente asili e pochi negozi. Senza dimenticare la carenza o assenza dei medici di famiglia e pediatri e la lontananza dagli ospedali. Può bastare per chiedersi il perché la gente sia in fuga dalla montagna?".

S.M.