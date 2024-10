La rassegna dei cori domani in Santa Barbara

CAMPO TIZZORO

Torna domani, domenica 27 ottobre, alle ore 16, nella Chiesa di Santa Barbara "Cantiamincoro". La rassegna corale giunge così alla sua XVII edizione. La manifestazione nasce nel 2004, in un’ottica di scambio culturale, di conoscenza, amicizia e condivisione. Nell’albo d’oro dei partecipanti si ricordano: Corale "Santa Cecilia" di Vignole (Pistoia); Corale "Sacro Cuore" di Zocca (Modena); Coro "San Niccolò" di Agliana (Pistoia), "Coro Polifonico" di San Biagio" (Pistoia),Coro "Cat" di Cutigliano; Corale "San Pietro" di Candeglia (Pistoia), Coro "Voci di Santa Maria" di Piteccio (Pistoia), Piccolo Ensemble "Ars Cantus", Scuola Mabellini di Pistoia, Coro "The Black & White Ensemble" di Prato, Coro Parrocchiale "Sant’Ilario" di Le Piastre; Corale "Santa Cecilia" di Marlia (Lucca), Coro Monte Toccacielo di Porretta Terme; Corale di Cardoso-Gallicano (Lucca), Schola Cantorum-Fornaci di Barga, Associazione Corale Symphonia-Pratovecchio (Arezzo), Coro San Martino- Vergaio (Prato); "Ragazzi del Catechismo"- Campo Tizzoro; Coro Santi Pietro e Paolo di Ghivizzano (Lucca), Il Gruppo Canova (Firenze), Coro "San Niccolò" di Marliana; Corali Unite "Val Panaro"-Guiglia (Modena), Coro "Strada facendo" di Brozzi (Firenze), Coro Internazionale di Pistoia, Corale "Le Note di Calliope" di Marliana. Molto apprezzata per la qualità dei pezzi eseguiti, alcuni originali, altri rielaborati dal Maestro Gilberto Valgiusti. Per la manifestazione di questo 2024, è stato invitato il Coro "Valle del Pelago", Pievepelago (Modena) e sarà presentata da Roero Venturi. Al termine della Rassegna, seguirà l’apericena nei locali della Parrocchia.

Andrea Nannini