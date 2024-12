La raccolta della Caritas per Natale: "Cresce la povertà alimentare"

La Caritas diocesana lancia una duplice iniziativa di raccolta fondi per la mensa don Siro Butelli e per l’Emporio della solidarietà. Si chiamano "Adotta una famiglia a poca distanza" e #Natalepertutti, le due raccolte in collaborazione con la Misericordia. "Ci rivolgiamo alla cittadinanza perché chiedere un aiuto per mandare avanti queste due realtà che rispondono alla povertà alimentare – afferma il direttore Caritas Suppressa -. Oggi diventa sempre più difficile sostenere questi tipi di servizi perché le persone che richiedono sono sempre di più e perché le spese di gestione sono diventati importanti, soprattutto a causa agli aumenti del costo dei prodotti". "Si pensi - ha continuato - che attualmente per l’emporio le tessere attive sono oltre 600 che sono pari a 2500 persone che tutti i mesi possono accedere all’emporio per “acquistare” attraverso i punti messi a loro a disposizione, i prodotti alimentari compresa la carne, prodotti per l’igiene personale e per la casa. Lo stesso vale per la mensa dove oltre 300 persone hanno usufruito del servizio oltre 1900 pasti il mese".

Iban: IT21 V030 6913 8301 0000 0001 541.